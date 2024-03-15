У космосі знайшли “алкогольні хмари”

Телескоп “Джеймс Вебб” розглянув будову хмар поблизу двох молодих протозірок, відомих як IRAS 2A і IRAS 23385. Апаратура телескопа дала змогу визначити їхній багатий хімічний склад, повідомили представники NASA.

Хмари прозвали “алкогольними”, оскільки в них знайшли етанол (спирт). Крім нього, в них містяться мурашина кислота, метан, оцтова кислота у твердій фазі і низка інших крижаних сполук, що складаються зі складних органічних молекул.

Складні органічні молекули в IRAS 2Аджерело: NASA

Особливий інтерес становить вивчення хмар навколо IRAS 2A, протозірки малої маси. Вона може підказати вченим, як відбувався розвиток нашого космічного дому. Не виключено, що хімічні речовини, виявлені навколо цієї протозірки, існували на перших стадіях розвитку Сонячної системи, а потім були доставлені на примітивну Землю.

“Усі ці молекули можуть стати частиною комет і астероїдів і, в кінцевому підсумку, нових планетних систем, коли крижаний матеріал буде перенесено всередину диска, що формує планети, в міру розвитку протозоряної системи, – уточнює Евін ван Дишок із Лейденського університету, один із координаторів дослідження. – Ми з нетерпінням чекаємо можливості крок за кроком слідувати цим астрохімічним шляхом з новими даними “Вебба” в найближчі роки”.

Раніше “Джеймс Вебб” виявив скупчення найдавніших зірок. Вони розташовані в одній із найдальших із відомих галактик, що отримала назву GN-z11.