Статті

Як зрозуміти, що людина занесла ваш номер в чорний список

06.12.2021
1 хвилина на прочитання

Як дізнатися, що номер телефону занесли до чорного списку? Розберемо кілька робочих способів та ознак блокування користувача.


Ознаки попадання в ЧС

Якщо на один конкретний номер ніяк не вдається додзвонитися протягом кількох днів, причини можуть бути різними: проблеми зі зв’язком, проблеми на стороні абонента і чорний список. У стільникового оператора отримати інформацію про блокування номера неможливо, зате є кілька поширених ознак:

Новини по темі
  • Миттєве скидання номера. Якщо під час дзвінка дзвінок відразу скидається (і так кілька разів поспіль), можливо, дзвінки блокуються. Найчастіше це головна ознака того, що Ваш номер у ЧС.
  • Короткі гудки вказують на те, що користувач із кимось розмовляє. Але якщо вони виникають постійно, а користувач намагається зателефонувати протягом дня або кількох днів, навряд чи йдеться про настільки довгу розмову.
  • Довгі гудки. Ще одна ознака чорного списку – звичайні довгі гудки. Вони звучать так, ніби абонент просто не бере трубку, але можуть свідчити про блокування. Це зроблено для того, щоб користувач не здогадався, що його номер знаходиться у чорному списку.
  • Деякі фрази автовідповідача. Наприклад, про додавання номера до ЧС може свідчити повідомлення “Абонент не відповідає”.

Зателефонувати з іншої SIM-картки

Перевірити, чи не внесли номер до чорного списку, легко. Для цього необхідно зателефонувати абоненту з іншої SIM-картки, наприклад, з телефону друга або члена сім’ї. Якщо з нього вийде додзвонитися, то Ви в ЧС.

Зателефонувати за допомогою онлайн-сервісу

Не у всіх у потрібний час може бути друга SIM-картка. Тому перевірити блокування номера можна за допомогою онлайн-сервісів для дзвінків через Інтернет. Багато хто з них дає безкоштовні хвилини (одну і більше), чого цілком достатньо для простої перевірки. Достатньо знайти відповідний сервіс в інтернеті, ввести номер абонента та здійснити дзвінок.

Включити антивизначник номера

На багатьох смартфонах є функція антивизначника номера АВН. Вона приховує номер користувача, і на екрані того, кому він дзвонить, відобразиться напис “Невідомий номер”. Це означає, що чорний список не зможе спрацювати і дзвінок дійде до адресата. Функція АОН активується через мобільного оператора, тому вона може бути платною.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


06.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

мураха

Знайдено мурах-вампірів: вони харчуються виключно кров’ю власного потомства

04.12.2021
OnePlus Nord 2 дисплей

Пікова яскравість екрану: що це, і чи варто звертати на неї увагу

02.12.2021
Realme 8i

Практично флагмани: моделі смартфонів 2021 року за прийнятними цінами

02.12.2021
ASUS Zenfone 8

Витончені та потужні: Топ-3 моделі компактних смартфонів

02.12.2021
Back to top button