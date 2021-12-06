Як зрозуміти, що людина занесла ваш номер в чорний список

Як дізнатися, що номер телефону занесли до чорного списку? Розберемо кілька робочих способів та ознак блокування користувача.





Ознаки попадання в ЧС

Якщо на один конкретний номер ніяк не вдається додзвонитися протягом кількох днів, причини можуть бути різними: проблеми зі зв’язком, проблеми на стороні абонента і чорний список. У стільникового оператора отримати інформацію про блокування номера неможливо, зате є кілька поширених ознак:

Миттєве скидання номера. Якщо під час дзвінка дзвінок відразу скидається (і так кілька разів поспіль), можливо, дзвінки блокуються. Найчастіше це головна ознака того, що Ваш номер у ЧС.

Короткі гудки вказують на те, що користувач із кимось розмовляє. Але якщо вони виникають постійно, а користувач намагається зателефонувати протягом дня або кількох днів, навряд чи йдеться про настільки довгу розмову.

Довгі гудки. Ще одна ознака чорного списку – звичайні довгі гудки. Вони звучать так, ніби абонент просто не бере трубку, але можуть свідчити про блокування. Це зроблено для того, щоб користувач не здогадався, що його номер знаходиться у чорному списку.

Деякі фрази автовідповідача. Наприклад, про додавання номера до ЧС може свідчити повідомлення “Абонент не відповідає”.

Зателефонувати з іншої SIM-картки

Перевірити, чи не внесли номер до чорного списку, легко. Для цього необхідно зателефонувати абоненту з іншої SIM-картки, наприклад, з телефону друга або члена сім’ї. Якщо з нього вийде додзвонитися, то Ви в ЧС.

Зателефонувати за допомогою онлайн-сервісу

Не у всіх у потрібний час може бути друга SIM-картка. Тому перевірити блокування номера можна за допомогою онлайн-сервісів для дзвінків через Інтернет. Багато хто з них дає безкоштовні хвилини (одну і більше), чого цілком достатньо для простої перевірки. Достатньо знайти відповідний сервіс в інтернеті, ввести номер абонента та здійснити дзвінок.

Включити антивизначник номера

На багатьох смартфонах є функція антивизначника номера АВН. Вона приховує номер користувача, і на екрані того, кому він дзвонить, відобразиться напис “Невідомий номер”. Це означає, що чорний список не зможе спрацювати і дзвінок дійде до адресата. Функція АОН активується через мобільного оператора, тому вона може бути платною.