Наука

Можна отруїтися: названо помідори, які вважаються неїстівними

27.10.2021
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помідор

Є такі помідори, вживати які в їжу не тільки шкідливо, а часом і небезпечно для життя.


Фахівці підказали, що зелені томати можуть нашкодити організму через те, щоб у них високий вміст небезпечних речовин.

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Зокрема, йдеться про соланін, здатний завдати потужного удару по здоров’ю. Для того, щоб серйозно отруїтися, достатньо з’їсти п’ять таких томатів.

Крім того, незрілі помідори багаті на томатин – речовину, яка не менш шкідлива для здоров’я людини, ніж соланін.

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