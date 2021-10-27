Можна отруїтися: названо помідори, які вважаються неїстівними

Є такі помідори, вживати які в їжу не тільки шкідливо, а часом і небезпечно для життя.





Фахівці підказали, що зелені томати можуть нашкодити організму через те, щоб у них високий вміст небезпечних речовин.

Зокрема, йдеться про соланін, здатний завдати потужного удару по здоров’ю. Для того, щоб серйозно отруїтися, достатньо з’їсти п’ять таких томатів.

Крім того, незрілі помідори багаті на томатин – речовину, яка не менш шкідлива для здоров’я людини, ніж соланін.