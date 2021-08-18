При включенні комп’ютера одразу відкривається браузер: як цього уникнути

Це дратує. Розповімо, як прибрати браузер, який з’являється сам після включення комп’ютера максимально простими словами.





Отже. Ви включили комп’ютер, а разом з ним відкрився відразу браузер, та ще показав нам всі вкладки, які були відкриті раніше.

З одного боку це зручно, а з іншого боку, не всі користуються браузером відразу після включення ПК, а вміст, який відкриється може скомпрометувати власника, хіба мало що він там переглядав.

Для початку ми вимкнемо браузер з автозавантаження. Для цього тиснемо послідовно Ctrl + Shift + Esc. Відкриється диспетчер задач, а нам потрібна вкладка «Автозавантаження».

Шукаємо потрібний браузер (Opera, Chrome, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox) тиснемо правою кнопкою миші і вибираємо “Відключити”. Все, після перезавантаження або включення комп’ютера браузер сам не буде запускатися.

Другим етапом ми відключимо запуск вкладок в браузері, які він запам’ятав з попереднього моменту використання комп’ютера або ноутбука. Для цього, нам необхідно перейти в налаштування браузера і знайти в них дію, яка відбувається після запуску браузера.

Для Google Chrome (в самому низу налаштувань):

У Microsoft EDGE вибираємо в пункті «При запуску Microsoft EDGE» – Відкрити сторінку нової вкладки.

В інших браузерах дана маніпуляція також робиться по аналогії. Потрібно вибрати, що відкривати браузеру відразу після запуску: стартову сторінку, нову вкладку або раніше відкриті вкладки. Все просто!