«Найбільший з усіх шедеврів Крістофера Нолана». Що критики говорять про фільм «Опенгеймер»?

Вчора нарешті спало ембарго на рецензії нового фільму Крістофера Нолана «Опенгеймер», і західні журналісти поспішили поділитися своїми оцінками. Судячи з усього, біографічний трилер про творця атомної бомби вдався – на даний момент у картини 91 бал зі 100 на Metacritic і 97% свіжості на Rotten Tomatoes.

Критики відзначили якісний сценарій, який дає глядачеві можливість буквально «зануритися в душу» геніального вченого, живі зйомки без застосування комп’ютерної графіки, а також акторську гру всього зіркового каста з Кілліана Мерфі (Роберт Оппенгеймер), Емілі Блант (Кетрін Оппенгеймер) та Роберта Дауу якщо Гровс).

Видання Deadline вважає “Опенгеймера” найважливішим фільмом 2023 року, а інші заявили, що картина – однозначно найкраща робота Крістофера Нолана. Хоча не всі рецензенти були такі щедрі на похвалу, деякі відзначили надто довгі діалоги та обділених екранним часом жіночих персонажів.

Найбільш вражаючим моментом “Опенгеймера” одноголосно визнали сцену випробування “Трініті” – першої у світі ядерної зброї.