RTX 5070 та RTX 5060 Ti на 16 ГБ порівняли у сучасних іграх

Авторитетне видання Tom’s Hardware опублікувало результати порівняльного тестування графічних прискорювачів GeForce RTX 5070 і GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Як тестовий стенд використовувався ПК із процесором Ryzen 9800X3D і 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6000. Можливості карт порівняли в 21 актуальній грі з роздільністю Full HD, Quad HD і Ultra HD.

Найбільший інтерес представляють результати тестів у 1440р. Тут RTX 5060 Ti 16 ГБ приблизно на 24 % відстає від RTX 5070 за середнім фреймрейтом. Ці цифри справедливі як для ігор з класичною растеризацією, так і для проєктів з трасуванням променів.

За підсумками тестів у 21 грі з роздільною здатністю 4К різниця між цими GPU становить все ті ж 24 %.

Трохи менший розрив між картами можна побачити в 1080р. Тут RTX 5060 Ti 16 ГБ відстає від свого старшого побратима на 22 %.