Лайфхак для Xiaomi: як дізнатися, скільки оперативної пам’яті у вас вільно

Сучасні смартфони часто пропонують в різних версіях: наприклад, з 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті. Але для звичайного (не особливо просунутого) користувача ці цифри нічого не значать. Звичайно, більше – не менше, але чи реально вам необхідні 6 Гбайт? Може, вистачить 4, і є шанс заощадити?





Щоб відповісти на ці питання, а заодно дізнатися, який обсяг оперативної пам’яті реально займають ваші програми, потрібно виконати нехитру маніпуляцію з меню. Ніяких режимів розробника – все доступно без танців з бубнами. Отже …

Утримуємо палець на вільній частині робочого столу. Або робимо «щипок», поєднуючи два пальця разом. Тепер знаходимо в «Налаштування» (справа внизу) і натискаємо на пункт «Ще». Тепер потрібно знайти рядок «Робочий стіл». Скролимо по ньому, в меню нас цікавить пункт «Показувати стан пам’яті». Переводимо повзунок в вправо, тобто включаємо опцію.

Ось, власне, і все. Тепер при виведенні списку всіх запущених додатків (для цього потрібно натиснути на символ квадрата в нижній панелі) у вас буде відображатися загальний і вільний обсяг оперативної пам’яті. На нашому POCO це рядок у верхній лівій частині, але на інших моделях Xiaomi / POCO / Redmi він може перебувати і в альтернативних місцях.

Можна провести експеримент: завантажити всі програми, якими ви зазвичай користуєтеся, і вивести їх список. Подивіться на кількість оперативної пам’яті, що залишилась. Наприклад, якщо з 6 Гбайт у вас вільно 3, вам цілком підійде смартфон з 4 Гбайт оперативної пам’яті. Якщо ж, навпаки, залишок зовсім невеликий, є привід задуматися про те, щоб придбати модель з об’ємом пам’яті побільше.