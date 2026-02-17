Exynos 2600 проти Snapdragon 8 Elite: перші тестування Galaxy S26 та S26 Ultra

Напередодні офіційної презентації нової флагманської лінійки Samsung, яка запланована на 25 лютого, в мережі з’явилися результати порівняльного тестування процесорів майбутніх новинок. Грецький ресурс TechManiacs опублікував дані з бенчмарка Geekbench 6, де зійшлися базова модель Galaxy S26 та топовий Galaxy S26 Ultra.

Битва чипів: Головна інтрига полягає у різних платформах. Galaxy S26 працює на фірмовому процесорі Samsung — Exynos 2600, тоді як версія Ultra оснащена розігнаним чипом від Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Результати тестування показали наступну картину:

Galaxy S26 (Exynos): 3197 балів в однопотоковому режимі та 11 012 у багатопотоковому.

3197 балів в однопотоковому режимі та 11 012 у багатопотоковому. Galaxy S26 Ultra (Snapdragon): 3734 бали в однопотоковому та 11 237 у багатопотоковому.

Аналіз продуктивності: Найвідчутніша різниця спостерігається в одноядерній продуктивності: рішення від Qualcomm випереджає розробку Samsung приблизно на 15%. Це може вплинути на швидкість запуску важких застосунків та загальну чутливість інтерфейсу. У багатоядерному тесті, який важливий для багатозадачності та складних обчислень, розрив мінімальний — обидва чипи демонструють схожий рівень потужності.

Експерти зазначають, що синтетичні тести не завжди відображають реальну картину, тому для остаточних висновків варто дочекатися перевірки смартфонів у сучасних іграх та на предмет енергоефективності.