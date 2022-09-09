Модель iPhone 14 Plus виявилася непотрібною

На частку iPhone 14 Plus, збільшену версію базового iPhone 14, у перший день продажів у Китаї припало лише 5% попереднього замовлення. Про це повідомляє видання My Drivers, посилаючись на аналітика Tianfeng International Securities Мінґ-Чі Куо. Найбільша частка попередніх замовлень – 85% – припала на iPhone 14 Pro і Pro Max, ще 10% – на iPhone 14.





Дані аналітика підтверджує статистика китайського торгового майданчика JD.com. На ній у перший день було оформлено 1 130 000 на замовлення на iPhone 14 Pro, 800 000 на iPhone 14 Pro, 330 000 на iPhone 14 і тільки 140 000 на iPhone 14 Plus.

Ця статистика є аномальною, якщо порівнювати її зі щорічними даними про довгострокові продажі iPhone. З них випливає, що найпопулярнішим iPhone кілька років поспіль залишається базова модель у поколінні. Перекіс у зворотний бік на етапі попереднього замовлення з великою ймовірністю викликаний високим попитом на смартфони Apple з боку комерсантів, які перепродують пристрої з націнкою.