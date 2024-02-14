Дизайн Xiaomi 14 Ultra розкрили за тиждень до анонсу

Напередодні швидкого анонсу нового фотофлагмана Xiaomi 14 Ultra портал MySmartPrice поділився офіційними рендерами пристрою.

Ми бачимо кілька зображень смартфона у двох кольорах: чорному і білому. Обидві версії пропонують задню панель зі штучної шкіри. Там же розташований великий круглий острівець для камер, у який вбудовано чотири сенсори, світлодіодний спалах і лінзи з логотипом Leica.



Цей модуль помітно виступає з корпусу, але в цьому поколінні він отримав металеву окантовку. Гойдалки регулювання гучності та кнопка живлення (з текстурованим оздобленням) розташовані на правому боці пристрою. Внизу – решітка динаміка, порт USB Type-C і основний мікрофон, а зверху – додатковий мікрофон.