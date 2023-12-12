Треба встигнути закупитись: SSD подорожчають в 2024 році на 55%

Вартість SSD-накопичувачів у 2024 році зросте більш ніж на 50%. Про це повідомляє китайський ресурс MyDrivers, пославшись на джерело з Western Digital.

Представники великого постачальника твердотільних накопичувачів Western Digital Corporation вже розіслали листи своїм корпоративним клієнтам, в яких повідомили про швидке і суттєве подорожчання SSD. Йдеться про зростання до 55%.

Пов’язано це зі зростанням цін на пам’ять NAND, яка лежить в основі SSD-накопичувачів. Пам’ять дорожчає зараз і продовжить дорожчати впродовж найближчих кількох кварталів.

Крім того, попит на SSD стрімко зростає. Через це спостерігається дефіцит комплектуючих. Наприклад, компанія Phison, великий виробник контролерів для SSD, не справляється із замовленнями.

У зв’язку з цим зростання цін неминуче. У TrendForce раніше заявили, що до кінця 2023 року SSD подорожчають на 10%.