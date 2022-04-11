Redmi Note 12 – хороша робота над помилками

Компанія “Xiaomi” не збирається зупиняти конвеєр з випуску смартфонів і незважаючи на те, що деякі моделі серії Redmi Note 11 ще не з’явилися на полицях магазинів, перші подробиці про дванадцяту серію вже стають надбанням громадськості.





Традиції, яких дотримується компанія, а саме: Смартфони парних серії майже завжди кращі за непарні в черговий раз підтверджуються, адже Redmi Note 12 обіцяє у всьому перевершити Redmi Note 11.

Завдяки офіційній реєстрації двох моделей із серійними номерами 22041216UC та 22041216C стає зрозуміло, що нові гаджети компанії будуть працювати на базі процесорів від “MediaTek”.

Нагадаємо, більшість користувачів висловлювали подив зниженням продуктивності, особливо після виходу Redmi Note 11 Pro (Global) і Poco X4 Pro. Тепер же йдеться про те, що Xiaomi може значно скоротити частку смартфонів з процесорами Snapdragon і віддати перевагу Dimensity.

У смартфонах серії Redmi Note 12, як і раніше, будуть встановлені Amoled екрани з підвищеною частотою оновлення та ємні акумулятори, але мабуть найзначнішим нововведенням стане перехід на накопичувачі стандарту UFS 3.0.

А ось датчик наближення, судячи з усього, залишиться тим самим, як і основний модуль виробництва Samsung.

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