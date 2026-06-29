OnePlus переведе свої смартфони на екрани 185 Гц

OnePlus може суттєво оновити підхід до екранів у своїх майбутніх смартфонах. За новими даними, компанія планує ширше використовувати дисплеї з частотою оновлення 185 Гц. Такі панелі можуть отримати не лише флагманські моделі, а й окремі пристрої середнього класу.

Про це повідомив інформатор Smart Pikachu. За його словами, OnePlus працює над новою стратегією для своїх дисплеїв і хоче зробити 185 Гц стандартом для більшої кількості смартфонів. Якщо інформація підтвердиться, це стане помітним кроком для бренду, адже зараз настільки висока частота оновлення зазвичай асоціюється з найдорожчими моделями.

Які смартфони можуть отримати 185 Гц

Зараз екрани з частотою 165 Гц уже використовуються в таких моделях, як OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 15T, OnePlus Nord 6 та китайські смартфони серії Ace 6. Їхні наступники, за даними витоку, можуть перейти вже на панелі 185 Гц.

Йдеться, зокрема, про OnePlus 16, OnePlus 16R, OnePlus Nord 7 та китайську лінійку Ace 7. Раніше вже з’являлася інформація, що OnePlus 16 і OnePlus Ace 7 можуть дебютувати з екранами 185 Гц у жовтні. Тепер джерело стверджує, що компанія не планує обмежувати цю технологію лише топовими моделями.

Коли чекати новинки

На частину пристроїв доведеться зачекати. OnePlus 15R вийшов наприкінці 2025 року, а OnePlus Nord 6 з’явився навесні 2026-го. Тому їхні наступники, ймовірно, дебютують наприкінці 2026 року або вже на початку 2027 року.

Якщо витік виявиться точним, OnePlus може отримати перевагу над багатьма конкурентами саме в питанні плавності екрана. Для користувачів це означатиме швидшу реакцію інтерфейсу, плавнішу анімацію та потенційно кращий досвід у мобільних іграх.

Водночас поки це не офіційний анонс компанії. OnePlus ще не підтвердила повний список моделей із дисплеями 185 Гц, тому фінальні характеристики можуть змінитися ближче до презентацій.