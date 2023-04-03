Китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 апреля 2023 года?
Этот понедельник надо провести так, чтобы вся рабочая неделя прошла как по маслу. Занимайтесь типичными понедельничными делами — составляйте планы, проводите совещания, распределяйте задания среди подчиненных.
Совет дня: обязательно посадите в понедельник семечко вашего будущего успеха. Начните какой-нибудь долгосрочный проект, договоритесь о стратегическом партнерстве, сделайте предложение руки и сердца в конце концов. Все, что посеете в этот день, будет долго влиять на вашу жизнь.
Предостережение дня: в этот день противопоказаны сплетни и интриги. Те, кто именно так привык решать свои проблемы, рискует сам попасть в собственные силки. Да и удачу это отталкивает. Так что подумайте дважды.
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