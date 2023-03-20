Відповідальність за соціальні проєкти Фонду

Гральний бізнес продовжує розвиватися, незважаючи на війну, що нелегко, враховуючи виклики, з якими стикається український бізнес щогодини, щодоби в умовах масованих ракетних обстрілів України російськими військами. Як змінюється бізнес Pin-Up в Україні і як він забезпечує фінансову стабільність у воєнний час та сплачує пін ап податки?

Допомога команди компанії

За словами Марини Ільїної, генерального директора Pin Up Global, компанія була змушений припинити свою діяльність у Росії після повномасштабного вторгнення. Незважаючи на те, що бізнес в Росії був значною інвестицією і гарантував стабільне зростання, з ним довелося попрощатися. Всі активи в Росії були передані новим власникам, що дозволило їм зосередитися на нових напрямках, таких як благодійний фонд Pin Up Ukraine, відомий як Pinup Foundation. Ільїна підкреслила, що ребрендинг в Росії не планується. Це пов’язано з тим, що вихід з російського ринку був принциповою позицією глобальної екосистеми Pin-Up.

Однак вихід з російського ринку означав не лише потенційну втрату робочих місць, але й відкрив нові можливості для бізнесу в Польщі, Вірменії та Казахстані. Це дозволило компанії не лише розширити свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії на територію суверенної держави України, а й зберегти робочі місця та створити десятки нових. Стабільна зайнятість, pin up ліцензія та пін ап податки, які вони вчасно сплачують (близько 170 млн грн у 2022 році), гарантують стабільну роботу компанії навіть в умовах постійних російських обстрілів та ракетних атак на українські міста.

З чого починається корпоративна соціальна відповідальність? Генеральний директор Pinup Global підкреслює, що все починається з турботи про команду, адже українському офісу доводилося допомагати в переїзді співробітників. Окрім переїзду офісів, компанія виділила кошти на екстрені аванси та додаткову фінансову допомогу, щоб найважливіші фінансові питання були вирішені якнайшвидше. Багато співробітників компанії, які постраждали від повномасштабного вторгнення, потребували не стільки фінансової, скільки психологічної підтримки.

Співпраця з благодійними фондами та медичними установами в українських містах

Паралельно розвивався Благодійний фонд pin up казино, за підтримки якого вдалося відправити тонни гуманітарної допомоги в Миколаївську, Харківську та Донецьку області. За словами Ігоря Зотько, операційного директора компанії, 300 тонн гуманітарної допомоги еквівалентні більш ніж 28 мільйонам гривень. Після повномасштабного вторгнення діяльність благодійного фонду ускладнилася, і йому довелося розподіляти гуманітарні вантажі між різними регіонами країни, де досі тривають активні бойові дії.

Окрім Благодійного фонду, в перші роки війни в Україні діяв гуманітарний штаб компанії, який забезпечував продуктами харчування постраждале від війни населення. Український офіс казино також налагодив співпрацю з лікарнями “Охматдит” і “Феофанія”. Згодом ця співпраця була розширена, включивши медичну допомогу лікарням Харкова та Миколаєва.