Как купить квартиру и сэкономить

Как свидетельствует статистика каждый украинец приобретает в среднем одну-две квартиры за свою жизнь. Это вполне объяснимо, поскольку далеко не всем по карману выложить за квартиру 20-30 тысяч долларов США (по минимальным расценкам), учитывая уровень средней заработной платы по стране. При этом рынок жилой недвижимости в Украине развивается, предлагая для покупки квартиры любой площади, качества и ценовой категории. Купить квартиру Днепр также не составляет особого труда – главное желание и наличие определенной суммы – выделенного на эти цели бюджета, размер которого буде непосредственно влиять на критерии выбора квартиры.

Как можно сэкономить на покупке квартиры

Цена одного квадратного метра жилой недвижимости зависит от множества факторов, учитывающих место расположения квартиры, ее техническое состояние, особенности постройки дома, расположение инфраструктуры, экологические особенности микрорайона и т.п.. При этом эксперты рынка жилой недвижимости отмечают несколько факторов, благодаря которым можно сэкономить определенную сумму денежных средств, если:

покупать квартиру в летний период или в период длительных праздников, когда на рынке отмечается некий спад, а продавцы, дабы привлечь потенциальных покупателей, завлекают их разнообразными акциями, скидками и преференциями;

обращать внимания на своеобразные «приложения» к квартире, наподобие свободного места на парковке, большого подсобного или подвального помещения, доступной стоимости гаража и т.п. Такие «приятные мелочи» помогут сэкономить средства на получение дополнительных и таких необходимых в повседневной жизни благ;

покупать квартиру от застройщика с уже готовой отделкой. Этот фактор важен для тех, кто для выполнения ремонта намерен привлекать подрядную строительную организацию.

Несколько важных подсказок

Если покупателя не поджимают строки вселения в квартиру, и он располагает достаточной суммой денег для приобретения жилой недвижимости у застройщика, можно поискать варианты покупки квартиры со скидкой при условии стопроцентной уплаты стоимости жилья (у отдельных застройщиков размер скидки может достигать до 8%, а это как минимум 1500-2000 долларов США).

Помимо реальной стоимости квартире в центре или элитном районе города имеют существенную наценку за престижность или статусность. При покупке квартиры стоит отбросить стереотипы касательно центра города или элитного микрорайона и подыскать жилую недвижимость, расположенную чуть дальше от центра, за меньшую стоимость, а на сэкономленные деньги купить недорогую малолитражку или городской кроссовер, и проблема центрального района для расположения квартиры будет успешно решена.