Нові Apple Watch можуть отримати довгоочікувану функцію вимірювання тиску

Плітки про те, що Apple збираються інтегрувати в Apple Watch функцію вимірювання артеріального тиску, циркулюють у медіа вже близько трьох років. Але схоже, що на цей раз у компанії процес справді зрушив із мертвої точки. На ресурсі MacRumours, що спеціалізується на інсайдах та чутках щодо інновацій Apple, з’явилась інформація про те, що вже у 2025 році технологія буде готова. Така тема точно потребує детального обговорення. А знайти Apple Watch відповідно до власних уподобань можна за посиланням: https://rozetka.com.ua/ua/smartwatch/c651392/producer=apple/.

Що це за функція

Варто відразу зазначити, що нова опція не зробить годинник від Apple сертифікованим засобом моніторингу здоров’я. Кардіологи неодноразово попереджали, що смартгодинники та фітнес-браслети не можуть бути діагностичними засобами. Ось і Apple Watch не зможе точно вимірювати систолічний та діастолічний тиск як класичний сфігмоманометр із манжетою. Однак схоже, що бренд і не має це на меті. Згідно з інсайдами, функція буде покликана просто відстежувати, чи не підвищується тиск користувача вище за норму. У випадку, коли це стається, девайс надсилатиме сповіщення про наявність гіпертонії. Цим сповіщенням можна буде відразу поділитися з лікарем, щоб призначити подальше тестування.

Це вже не перша інтеграція функцій, пов’язаних зі здоров’ям, у Apple Watch. Користувачам вже були запропоновані такі методи моніторингу:

виявлення фібриляції передсердь;

зняття показників ЕКГ;

моніторинг рівня кисню в крові.

Небезпека гіпертонії полягає в тому, що вона може довгий час залишатися непомітною та проходити повз усі діагностики. Можливість оперативно помітити зміни у кров’яному тиску та превентивно звернутися до кардіолога справді може врятувати життя.

Згідно з інсайдерською інформацією, вимірювання тиску може бути спочатку представлене як функція Apple Watch Ultra 3, а згодом поширитися на інші лінійки смартгодинників. Однак у бренду на цьому напрямку не все так просто, як може здатися.

Проблеми із запуском вимірювання тиску на Apple Watch

Відомо, що подібну функцію компанія збиралася представити ще у 2022 році, але постала перед труднощами в реалізації. А у 2024 році Apple зареєстрували у патентному відомстві США прототип годинника. У нього має роздуватися ремінь за допомогою води, створюючи щось подібне до манжети для класичної пристрою вимірювання.

Складно сказати, наскільки технічно реальна така цікава, але дивна ідея, однак функція вимірювання тиску точно не стане інновацією. Подібне можна зустріти у смартгодинниках від Samsung та Huawei, а отже, Apple з їхнім прагненням до інновацій тут у позиції відставання. Варто дочекатися найближчої презентації бренду, щоб стало зрозуміло, що приховується за чутками.