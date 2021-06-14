«Ощадбанк» автоматично відкриває клієнтам картки, за які знімає гроші

Користувачка українського національного банку «Ощадбанк» написала негативний відгук, в якому звинуватила фінустанову в крадіжці грошей. За її словами, банк щомісяця списував з неї гроші за кредитну карту, яку випустили без її відома.





Подробиці ситуації

Свій відгук пенсіонерка опублікувала на сайті Мінфін, супроводивши дуже докладним описом ситуації. Згідно з записом, жінка є клієнткою «Ощадбанку» вже 10 років, весь цей час у неї була оформлена пенсійна карта, на яку клієнтка отримувала допомогу. Ще на початку співпраці банк оформив на карті овердрафт, тобто кредитне плече, зняті гроші з якого автоматично гасилися при надходженні пенсії. Однак в 2020 році фінустанова вирішила в односторонньому порядку переписати договір і розділити кредитні кошти з пенсійними, зробивши для жінки окрему картку під фінансову допомогу.

Варто зауважити, що дозволу на це у пенсіонерки ніхто не запитав – просто змінили угоду на головній сторінці онлайн-кабінету, повідомивши, що за відсутності заяви про припинення співпраці жінка автоматично погоджується з нововведеннями. В результаті у пенсіонерки з’явилася кредитна карта, про яку вона нічого не знала. Все б нічого, однак ця картка вимагала гроші за обслуговування, які автоматично списувалися з пенсійного рахунку. Виявила цей факт жінка лише через рік, весь цей час щомісяця від її пенсії забирали по 40 грн за обслуговування пластику, який їй не був потрібен.

Найбільше в цій ситуації жінку обурив той факт, що її ніяк не повідомили про нововведення, з урахуванням того, що інтернетом вона не користується. Представники банку не зробили це:

при навідуванні жінкою відділення банку, що вона періодично робила;

по телефону, який прив’язаний до карти;

через СМС-інформування, яке чітко в 2020 році, тобто прямо перед підключенням карти, без причин відключили.

В результаті жінка зажадала повернути їй всі гроші, які «ощадовці» обманом привласнили.