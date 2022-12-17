В Україні з’явиться новий телеканал: що він на ньому будуть показувати

В Україні незабаром з’явиться новий телеканал ICTV 2. Дозвіл на його запуск 15 грудня надала Національна рада України з телебачення та радіомовлення. Про це повідомив власник нового телеканалу та один з найбільших медіахолдингів України Starlight Media. Чому компанія вирішила запустити новий канал саме зараз, під час війни, та що на ньому будуть транслювати?

Канал ICTV 2, на відміну від свого брата-близнюка ICTV, буде транслювати виключно розважальний контент, зокрема серіали, фільми та популярні телепередачі. В той час, як ICTV й надалі буде працювати у інформаційному форматі. До кінця війни на ICTV українці зможуть дивитися лише проект «Єдині новини».

Як зазначив виконавчий директор Starlight Media Олександр Богуцький, новий розважальний канал допоможе українцям відволіктися від новин та бодай трохи розслабитися. Адже в реаліях сьогодення населення потребує не лише інформаційної підтримки, але й певної емоційної розрядки. Саме таку місію буде нести канал ICTV 2. До того ж з допомогою нового розважального каналу медіагрупа знову зможе заробляти на рекламі.

Богуцький розповів, що на ICTV 2 будуть показувати улюблені серіали та програми українців. Зокрема на каналі планують транслювати прем’єрні телепроекти, які були зняті ще до війни, але не так і не потрапили на телеекрани. Тож глядачі зможуть відволіктися від тривожних новин та відпочити разом з улюбленими акторами і телезірками.

Нагадаємо, що медіахолдинг Starlight Media належить відомому українському бізнесмену та меценату Віктору Пінчуку. Його частка аудиторії в українському телепросторі складає близько 30%. На сьогоднішній день Starlight Media володіє сімома популярними в Україні телеканалами, зокрема ICTV, Новий канал, СТБ, ОЦЕ ТБ, М1, М2, а також каналом ICTV Ukraine, орієнтованим на українську діаспору за кордоном.