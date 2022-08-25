Samsung Galaxy S23 Ultra буде дуже нагадувати попередню модель

Samsung Galaxy S23 Ultra, реліз якого очікується на початку 2023 року, буде виконано у тому ж дизайні, що й попередника. Про це у Twitter заявив авторитетний інсайдер Ice Universe.





Як зазначив Ice Universe, Samsung визначилася як мінімум із дизайном задньої списки смартфона, а саме з розташуванням камер. Інформації про інші моделі лінійки Galaxy S23 поки не надходило.

У коментарях до посту інсайдера користувачі висловили задоволення таким рішенням південнокорейської компанії, оскільки більшість аудиторії позитивно зустріла виконання задньої кришки та розташування камер у флагманській моделі Galaxy S22 Ultra 2022 року.

Передбачається, що анонс лінійки Samsung Galaxy S23 відбудеться на початку 2023 року. У сімейство увійдуть три моделі – S23, S22 Plus та S23 Ultra. Очікується, що смартфони працюватимуть виключно на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 незалежно від регіону розповсюдження.