Більше ніякого Exynos: Samsung Galaxy S21 FE повністю розсекречено

Samsung працює над новим флагманським хітом. Модель Galaxy S21 FE – здешевлена ​​версія преміального S21 стане першим девайсів, який корейці випустять у 2022 році. Всю інформацію про «флагман для фанатів» розкрив авторитетний портал WinFuture.





Що відомо

Як і у випадку з Galaxy S20 FE, апарат не матиме поділу на європейську та американську версію. У всі країни пристрій приїде з топовим процесором Snapdragon 888. Конфігурацій пам’яті дві – 6/128 ГБ та 8/256 ГБ. Також телефон отримає 6.4-дюймовий Dynamic AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю FullHD+.

S21 FE матиме батарею на 4500 мАг, для якої заявлена ​​підтримка 25-ватної швидкої та бездротової зарядки, потужність якої поки що невідома. За рахунок функції PowerShare смартфон можна буде використовувати для бездротової підзарядки інших гаджетів – розумного годинника, фітнес-браслетів, навушників і т.д.

Набір камер складається з трьох сенсорів – ведучий на 12 МП із оптичною стабілізацією зображення, зум-об’єктив на 8 МП із потрійним наближенням та ультраширик на 12 МП із кутом огляду 123 градуси. Спереду встановлять фронталку на 32 МП. Крім цього новинка отримає корпус із сертифікацією захисту від вологи та пилу IP68, стереодинаміки, NFC, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2. Розміри смартфона становитимуть 155.7х74.5х7.9 мм, вага – 170 грам.

Новинка надійде у продаж з Android 12 та інтерфейсом OneUI 4 прямо з коробки. Для всіх корейських флагманів заявлено по три великі оновлення ОС, а значить версія «FE» отримає Android 15 і підтримуватиметься виробником довше, ніж звичайний S21.

Ціна та дата виходу

Ймовірна вартість Samsung Galaxy S21 FE в Європі складе 749 євро за версію з 6/128 ГБ пам’яті та 819 євро за 8/256 ГБ. Цифри неостаточні та можуть змінитися до презентації, яку очікують 4 січня.