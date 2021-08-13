Вибух навушників привів до смерті людини

В Індії чоловік помер через вибух навушників. Про це повідомляє місцеве видання TV9Marathi.





Як повідомляють очевидці, сильний хлопок і наступне за ним відключення електрики відбулися в момент, коли жертва працювала за комп’ютером у своєму будинку. Трагедія трапилася в селі Удайпур в штаті Раджастхан, загиблим виявився 28-річний Ракеш Нагар (Rakesh Nagar). Родичі Нагара доставили того в лікарню, проте пізніше він помер.

За словами медиків, вибух завдав помітні ушкодження в районі голови чоловіка. За повідомленням деяких джерел, могла статися зупинка серця через шок.

В першу чергу видання повідомляли, що Нагар загинув під час використання бездротових навушників – вважалося, що стався перегрів і вибух акумулятора аксесуара. Пізніше журналісти повідомили, що чоловік користувався дротяними навушниками. Деталі події і причини вибуху уточнюються.