Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 октября, Луна в Водолее. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности, творчества, любви и духовных поисков.

♈ Овен

Вы находитесь в состоянии подавленности. Вы понимаете, что чувства — это не факты, но обнаруживаете, что они мешают продуктивности. Отпустите необходимость разделять и удерживать. Что-то всплывает на поверхность прямо сейчас. Ретроградный сезон предлагает вам возможность проделать внутреннюю работу, необходимую для восстановления фундамента отношений.

Космический совет: что-то поднимается на поверхность прямо сейчас.

♉ Телец

Будьте благодарны за то, что работает на вас. Будьте еще более благодарны за то, чего нет. Очищаясь от того, что больше не соответствует вашему состоянию, вы защищаете себя от потенциально опасной ситуации. Но помните, что конец это только начало.

Космический совет: вас защитят от потенциально опасной ситуации.

♊ Близнецы

Это не всегда может быть ваш путь. Стремление найти золотую середину между тем, что вы хотите, и тем, чего хочет другой человек, поможет вам уладить все по-хорошему. А если сомневаетесь, выбирайте путь наименьшего сопротивления.

Космический совет: стоит найти золотую середину.

♋ Рак

Это эмоционально заряженное время для вас. Есть одна часть вас, которая распознает и понимает природу всего. Есть другая часть, которая чувствует тяжесть внезапного конца. Некоторые вещи нужно было потерять, чтобы вы могли перестроиться. Обратите внимание на то, что действительно требует вашего времени и энергии.

Космический совет: Вселенная работает с вами, а не против вас.

♌ Лев

Вы находитесь именно там, где должны быть, и ваша карьера движется в правильном направлении. Приготовьтесь достичь того, что вы когда-то считали невозможным. Но обернитесь на секунду, может быть, в погоне за целью всей жизни вы оставили что-то очень важное позади?

Космический совет: настало время сменить курс.

♍ Дева

Неважно, что думают другие люди. Не позволяйте мнению окружающих удерживать вас. Подумайте об обещаниях, которые вы дали себе. Начните действовать! Знайте, что помощь и поддержка, в которых вы нуждаетесь на каждом этапе, будут предоставляться вам постоянно.

Космический совет: вспомните об обещаниях, данных себе давно.

♎ Весы

Вы настроены на долгосрочную перспективу? Когда вы верите во что-то всем сердцем, ваши мечты найдут способ проявиться в физическом мире. Но остерегайтесь голоса в вашей голове, который говорит вам, что ситуация не изменится к лучшему.

Космический совет: вы получите именно то, что просили.

♏ Скорпион

Это большой день для вас. День счастливых случайностей и встреч. Не упустите эту уникальную возможность. Вы скоро будете вспоминать об этом, как о поворотном моменте

Космический совет: вас ждет случайная встреча.

♐ Стрелец

Вы упрямы в том, чтобы все делать определенным образом. Так, как привыкли, так, как “правильно”. Но это только мешает, влияет на ваши отношения с другими и создает общее чувство неудовлетворенности. Найдите способ работать с коллегами, а не против них.

Космический совет: замените жестокость гибкостью.

♑ Козерог

Вы находитесь там, где должны быть, но чуда не произойдет. Подготовьте свой план действий. В настоящее время настоятельно рекомендуется использовать свою практическую сторону и предпринимать решительные шаги. Это оценят. Если вы чувствуете желание синхронизировать свои силы с кем-то, обратитесь к ним с предложением.

Космический совет: будьте практичней.

♒ Водолей

Наступил сезон сбора урожая. Вас готовят к тому, чтобы получить сочные плоды своего труда. Но осень – это еще и время перед зимой, когда все уходит в долгую спячку. Напишите эпилог с благодарностью, если октябрь станет последней страницей в отношениях с кем-то из вашего круга общения.

Космический совет: некоторые главы подходят к концу.

♊ Рыбы

То, во что вы вложили свое сердце и душу, вот-вот воплотится. Но есть кое-кто, кто может все испортить. Это вы сами. Если вы слишком зациклитесь на своей точке зрения, это не пойдет вам на пользу. Лучше перенаправьте всю энергию в работу, чем на ссоры и выяснения отношений.

Космический совет: дайте миру шанс.