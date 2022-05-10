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Гороскоп на 10 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
В останні роки на ринку з'явилося чимало фітнес-браслетів, які не просто можуть рахувати пульс і пройдену відстань, але й з легкістю вимірюють артеріальний тиск. У сьогоднішній статті ми розповімо про найкращі з них.
У цей день існує можливість появи дрібних проблем: всіляких затримок, запізнень, непорозумінь, спотворення даних та інших недоліків.
Може знадобитися повернення думками в минуле для прояснення деталей.
Цього дня абсолютно невиправдано зациклюватись на дрібницях.
А ось опори у такий день нам усім найкраще пошукати у друзях.
10-11 місячна доба.
Місяць у Леві , потім у Діві (з 01:53).
Двадцять перший сонячний день.
Сонце в знаку Телець .
Камені дня: магічний кривавик.
Кольори дня: темно-синій.
Їжа: В цей день не рекомендується їсти м’ясо та гриби.
Вдалий день: Діва, Козеріг
Сприятливий день: Рак, Риби
Небезпечний день: Близнюки
Несприятливий день: Овен
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку