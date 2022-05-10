Гороскоп на 10 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

У цей день існує можливість появи дрібних проблем: всіляких затримок, запізнень, непорозумінь, спотворення даних та інших недоліків.





Може знадобитися повернення думками в минуле для прояснення деталей.

Цього дня абсолютно невиправдано зациклюватись на дрібницях.

А ось опори у такий день нам усім найкраще пошукати у друзях.

10-11 місячна доба.

Місяць у Леві , потім у Діві (з 01:53).

Двадцять перший сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: магічний кривавик.

Кольори дня: темно-синій.

Їжа: В цей день не рекомендується їсти м’ясо та гриби.

Вдалий день: Діва, Козеріг

Сприятливий день: Рак, Риби

Небезпечний день: Близнюки

Несприятливий день: Овен

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку