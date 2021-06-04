Яких основних правил варто дотримуватися при купівлі товарів через інтернет

Сьогодні що завгодно можна купити онлайн, ввівши дані своєї банківської картки – але чи безпечно це? Розповідаємо про головні правила, які важливо враховувати під час інтернет-шопінгу.





На що слід звернути увагу при оплаті онлайн

При здійсненні покупок в інтернеті ви можете використовувати банківські картки Mastercard, Visa та інших платіжних систем в залежності від вашого регіону. Щоб оплата залишалася безпечною не тільки в звичайному магазині, але і в інтернеті, на вашому ПК завжди повинна бути встановлена актуальна антивірусна програма – вона допоможе відсіяти непотрібний спам і убезпечить ваш комп’ютер від програм-шпигунів, які можуть вкрасти дані банківської картки.

Крім того, здійснювати покупки варто тільки на відомих сайтах або в офіційних магазинах брендів. Якщо ви знайшли потрібну вам річ ​​на незнайомому майданчику – пошукайте інформацію про цей веб-сайті в інтернеті. Найчастіше так можна знайти безліч позитивних або негативних відгуків, які допоможуть прийняти рішення про покупку. Якщо магазин не викликає у вас довіри, підіть з його сторінки.

У вас, як покупця, не повинні виникати додаткові витрати. Будь-які збори бере на себе продавець. Однак деякі магазини стягують комісію за різні види оплати. Дізнайтеся про це заздалегідь.

При онлайн-оплаті необхідно вказати номер кредитної картки, термін її дії та верифікаційний номер. Знаючи тільки ці дані, будь-яка людина може здійснювати покупки від вашого імені. Тому не передавайте ці відомості людям, яким ви не довіряєте.

Крім того, переконайтеся, що під час оплати ваше інтернет-з’єднання з магазином є безпечним. В адресному рядку повинно бути «https: //», а не «http: //», а також значок, який зображає невеликий замок. Тільки тоді можна бути впевненим, що з’єднання зашифровано.

Якщо дані вашої карти потраплять до рук зловмисників, а вони зроблять несанкціоноване списання коштів – відразу зверніться до свого банку. Якщо списання можна скасувати, то терміни повернення залежатимуть від банку і складуть, як правило, кілька тижнів. Саме тому необхідно регулярно перевіряти свої рахунки, щоб мати можливість своєчасно повернути гроші, якщо вони були списані незаконно.