Як користуватися кредиткою і не влізти в борги

Ці поради допоможуть не тільки не піти в мінус, а й отримати вигоду від вашої кредитної картки.





1. Уважно читайте договір при оформленні

Це найважливіша порада в ситуації, коли вам належить підписувати будь-які папери. Всі чули його мільйон разів, але чомусь багато хто все одно сподіваються на диво і ставлять автограф на документах не дивлячись.

Тому варто в черговий раз повторити: уважно читайте договір. Особливу увагу зверніть на грейс-період, обмеження і бонуси по кредитній карті. Подивитись на цікаві кредитні пропозиції можна за посиланням https://ideabank.ua/ru/cash-credits/credit-onlain

Грейс-період

Це пільговий період, коли відсотки за використання грошей з кредитки не нараховуються. Залежно від банку та виду карти грейс-період може становити від декількох днів до декількох місяців. І ви повинні добре пам’ятати ці терміни.

Обмеження по кредитці

Деякі операції можуть обкладатися відсотками або комісією. До них найчастіше відноситься зняття готівки в банкоматах і переказ грошей з рахунку на рахунок.

Бонуси по кредитці

Трапляється, що банки пропонують приємні речі за активне використання позикових коштів. Це можуть бути милі, кешбек або знижки у партнерів.

Однак до бонусів варто ставитися з обережністю. Якщо у вас чорний пояс з управління особистими фінансами, ви зможете і вигоду отримати, і в боргову яму не потрапити. Решті краще не захоплюватися.

2. Гасіть борг до закінчення пільгового періоду

Ви уважно прочитали договір і пам’ятайте дату завершення пільгового періоду краще, ніж власний номер телефону. Справа за малим: повертайте гроші по кредитці до закінчення грейс-періоду. Якщо цього не робити, банк оштрафує вас за прострочення платежів і почне нараховувати відсотки на позичені кошти.

Як правило, ставки по кредитній карті пропонують немаленькі: в середньому від 20%. Тому борг буде рости досить швидко. Якщо упустити момент, то найближчим часом ви будете витрачати все вільні кошти на оплату відсотків і не зможете гасити сам позику.

Ваша глобальна мета – завжди повертати борг вчасно і не переплачувати.

3. Не оплачуйте кредиткою повсякденні речі

Якщо вам не вистачає грошей на їжу, квартплату та одяг, не поспішайте оформляти кредитку. Карта – це лише ілюзія, що коштів у вас стає більше. Насправді вона лише дозволяє перенести частину заробітку з наступного місяця на нинішній. Відповідно, ваш майбутній дохід автоматично зменшується на взяту в борг суму, яку доведеться повернути.

Коли грошей не вистачає на повсякденні речі, варто попрацювати над управлінням фінансами або спробувати більше заробляти . Борги в вашому випадку – швидкий і простий спосіб зробити ситуацію ще гірше.

4. Використовуйте кредитку для страховки

Кращий спосіб не розоритися на кредитній карті – не користуватися нею. Однак мати її на випадок форс-мажору можна. Наприклад, кредитка знадобиться, якщо у вас зламається холодильник або плита, без яких вам просто не обійтися. Або знадобляться дорогі ліки.

Тримайте карту для потрібних і важливих покупок, але не захоплюйтеся. Використовуйте її як рятівний круг: його варто кинути потопаючому. Але якщо людина буде постійно заходити в воду тільки з ним, то ніколи не навчиться плавати.

5. Використовуйте кредитку для економії

Деякі пропозиції магазинів, авіакомпаній , туристичних агентств вражають своєю щедрістю. Але, щоб отримати грандіозну знижку, заплатити потрібно зараз. В цьому випадку кредитна карта і прийде на допомогу.

Наприклад, ви виявляєте, що велосипед вашої мрії, який зазвичай коштує 20 тисяч гривень, тільки сьогодні продається за 15 тисяч. У вас є гроші на нього, але вони лежать на депозиті. І вам не хочеться втрачати відсотки через дострокове зняття. У той же час ви можете накопичити потрібну суму без шкоди за 1-2 місяці. Але акція-то тільки сьогодні.

В результаті найвигідніший варіант – заплатити за велосипед кредитною карткою і повернути банку борг в пільговий період. Так ви економите 5 тисяч гривень і отримуєте транспорт мрії.

6. Не знімайте готівку в банкоматах

Зазвичай банки не зацікавлені в тому, щоб ви знімали з картки готівку. Фінансова установа заробляє на транзакціях, коли ви розраховуєтесь кредиткою.

Відповідно, якщо ви знімаєте готівку, банк буде заробляти вже на вас і візьме комісію. Крім того, візит до банкомату може закінчитися скороченням пільгового періоду або збільшенням відсотків. Всі додаткові умови шукайте в договорі.

Щоб не платити зайвого, розплачуйтеся відразу кредиткою або шукайте банк, який не обмежує зняття готівки.

7. Пам’ятайте, що це не ваші гроші

Банк зовсім не добра фея, яка вирішила обсипати вас грошима. Це комерційна установа, яка намагається на вас заробити. Пам’ятайте про це щоразу, коли дістаєте кредитну карту з кишені. Це зараз ви витрачаєте чужі кошти, а віддавати доведеться свої.

Фінансова несвідомість може привести до того, що «добра фея» спочатку нарахує вам величезні відсотки, а потім продасть борг злим колекторам.

Ще один негативний наслідок неправильного використання карти – зіпсована кредитна історія. Не варто думати, що в базу потрапляє тільки інформація про «справжніх» кредитах. Навіть невеликий борг, повернений невчасно, може встати між вами і іпотекою.