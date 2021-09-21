Ілон Маск помилився. Кермо-штурвал Tesla виявилось небезпечним нововведенням

Не потрібно бути гонщиком, щоб розуміти всю неоднозначність ідеї використання керма-штурвала в останніх автомобілях Tesla. Його почали критикувати відразу після анонса Model S і тепер до негативу від власників електрокарів приєдналися експерти.





10 фахівців авторитетної некомерційної організації Consumer Reports протягом тижня тестували Tesla Model S зі штурвалом. Єдине достоїнство, яке вони знайшли у керма такої форми – то, що в нейтральному положенні воно не закриває приладову панель. В іншому ніяких переваг штурвал не дає, а навпаки, ускладнює керування автомобілем, тим самим збільшуючи ризик потрапити в аварійну ситуацію.

Якщо круглий бублик можна схопити наосліп і повернути зусиллям двох рук з будь-якого положення, сліпе перехоплення зі штурвалом неможливе – при глибоких поворотах і маневруванні під рукою може виявитися виступаюча частина або взагалі порожнеча. Згодом водій до цього звикає, але звичка працює тільки при спокійному водінні. В екстремальних умовах, коли рахунок йде на секунди – вирішують рефлекси.

На цьому проблеми штурвала Tesla не закінчуються. Експерти визнали його занадто слизьким і товстим для невеликих жіночих долонь. Крім того, специфічна форма обмежує можливі варіанти хвата: руки постійно знаходяться в напівзігнутому положенні, через що швидко втомлюються.

Додає незручностей відсутність класичних підрульових перемикачів: повороти і двірники в Model S замінені кнопками на штурвалі. Вони менш практичні у використанні, до того ж сенсорні, що призводить до регулярних помилкових спрацьовувань.

У підсумку фахівці рознесли ідею Tesla і зробили висновок, що переведення всіх машин компанії на штурвал буде серйозною проблемою. Ймовірно, компанія може стати фігурантом нових розслідувань, пов’язаних з ДТП, оскільки форма керма безпосередньо впливає на безпеку водіння.