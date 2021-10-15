ПриватБанк ввів ліміти для переказів на карти

Клієнти державного ПриватБанку все частіше стикаються із ситуацією, коли не вдається здійснити переказ з карти на карту. Як пояснюють у самій фінустанові, це трапляється через перевищення ліміту операцій. Виявляється банк запровадив нові обмеження на кількість переказів між рахунками клієнтів. Зокрема власники карт MasterCard та Visa можуть здійснювати до 100 таких операцій за місяць.





Цікаво що дане обмеження стосується не лише вихідних, а й вхідних переказів. Тобто користувач може відправити кошти 100 разів за місяць, та отримати їх так само лише 100 разів. Схожі правила діють і для міжнародних операцій: 25 вихідних та 30 вхідних переказів на місяць.

У банку пояснюють, що нові обмеження встановлені з метою припинення реалізації тіньових фінансових схем через державну фінустанову. Однак клієнти не надто вдоволені зміною «правил гри».

Найбільше постраждали власники карток, які отримують велику кількість переказів за товари, придбані в інтернет-магазинах. У відповідь на закиди таких клієнтів працівники банку пояснюють: для ведення підприємницької діяльності потрібно відкривати рахунок ФОПа, та спокійно приймати скільки завгодно платежів без обмежень.

У внутрішніх правилах банку стосовно кількості переказів є і певні виключення. Мова йде про рахунки, призначені для збору коштів на благодійність, волонтерські проекти та лікування. Щоб зняти ліміт на такі перекази, потрібно надати банку відповідні докази чи документи. Це може бути посилання на благодійний проект або на оголошення про збір коштів, медичні документи тощо. Після підтвердження мети переказів, з карти знімуть ліміт протягом доби.

Для звичайних клієнтів ПриватБанку, що використовують картку виключно для особистих потреб, вичерпаний ліміт буде означати блокування послуги переказу до закінчення звітного періоду. Тобто після 100-го переказу користувач вже не зможе повторити таку транзакцію до 1 числа наступного місяця.