Квартири по 300 тисяч гривень: українці масово скуповують зруйноване житло

В Україні помітили дуже цікаву тенденцію. Рієлтори повідомляють, що все частіше з’являються клієнти, які хочуть купити пошкоджене війною майно. Квартири, будинки, причому не лише ті, які ледь-ледь зруйновані і підлягають ремонту, а й ті, що розбиті буквально вщент. Тобто люди просто купують адресу і документи. Ціна фіксована — не більше 10 000 доларів, притому що до війни це житло могло коштувати вп’ятеро більше. Кажуть — це процвітає нова бізнес-схема, причому і покупців і продавців наразі вистачає.





Люди скуповують таке житло, щоб потім заробити на компенсації від держави

Наразі вже відомо, що є люди, які скуповують одразу кілька таких помешкань, причому діють вони через підставних фізичних осіб. Націлені вони на компенсацію від держави, тобто хочуть таким чином у майбутньому заробити. Однак, поки що офіційної інформації про компенсацію та терміни її виплати, не було. Тому можна припустити, що ці ділки діють інтуїтивно, надіючись на удачу.

Експерт з ринку нерухомості каже, що останнім часом почастішало подібних креативних схем, де люди хочуть заробити буквально наживаючись на біді інших. Ті ж, хто втратив житло, нерідко не проти отримати негайно 10 000 доларів, ніж чекати компенсацію. На жаль, нова домівка за ці кошти не вийде.

Незабаром вартість житла суттєво знизиться

Також, експерти говорять, що незабаром вартість житла, принаймні у столиці, почне знижуватись. Люди не готові вкладати в нерухомість, війна затягується, доходи зменшуються, тому ціни впадуть мінімум на 20%, а то й на всі 30%.

“Покупці звісно не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу в Києві на 5-10 років?” – зауважив фахівець.

Найбільше мовляв постраждає дорогий сегмент, тоді як невеликі квартири, чи смарт-квартири, ще трохи продаватимуться, але попиту на них варто очікувати ближче до зими.