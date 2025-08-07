Не спішіть викидати коробки від цукерок у смітник: як їх можна використати

Більшість людей спокійно викидають коробки від цукерок щойно у них не залишається жодного смаколика. Однак не варто спішити відправляти таку коробку до смітника. Адже цьому здавалось би звичайному предмету можна знайти цілу низку цікавих застосувань. Зокрема коробки від цукерок чудово підійдуть для організації простору, оздоблення інтер’єру і навіть для пророщування насіння.

Як використати коробку від цукерок у побуті?

Усі прихильники чистоти та порядку приготуйтесь дивуватися. Завдяки наявності характерних перегородок та заглиблень коробки від цукерок ідеально підходять для впорядкування дрібних побутових речей. Зокрема їх можна використовувати як:

Контейнер для канцелярії . Складіть у відділення коробки олівці, скріпки, стікери та іншу дрібну канцелярію і ваш робочий стіл набуде геть іншого вигляду.

. Складіть у відділення коробки олівці, скріпки, стікери та іншу дрібну канцелярію і ваш робочий стіл набуде геть іншого вигляду. Органайзер для швейного приладдя . Таким чином можна впорядкувати ґудзики, нитки та голки, не купуючи для цього спеціальний контейнер.

. Таким чином можна впорядкувати ґудзики, нитки та голки, не купуючи для цього спеціальний контейнер. Шкатулка для прикрас. Застеливши відділення коробки м’якою тканиною можна розкласти у них персні, кульчики та іншу біжутерію.

Ці ідеї допоможуть позбутися безладу та зорганізувати дрібні побутові предмети без зайвих витрат.

Як за допомогою коробок від цукерок прикрасити оселю?

Дизайн деяких коробок від цукерок настільки привабливий, що гріх не використати їх для створення елементів декору. Якщо вам хочеться у такий спосіб виявити свою креативність, ось кілька цікавих пропозицій:

Фоторамка . Достатньо лише вирізати у кришці коробки отвір потрібного розміру та вставити туди фото, прикрасивши його по краям стрічками чи яскравим бісером.

. Достатньо лише вирізати у кришці коробки отвір потрібного розміру та вставити туди фото, прикрасивши його по краям стрічками чи яскравим бісером. Декоративна шкатулка . Візьміть шматок атласу чи оксамиту та обклейте ними коробку, додавши намистинки чи інші прикраси на свій смак.

. Візьміть шматок атласу чи оксамиту та обклейте ними коробку, додавши намистинки чи інші прикраси на свій смак. Органайзер для листів. Якщо склеїти разом декілька коробок, вийде чуловий органайзер із окремими секціями для листів, фотокарток чи документів.

Такі поробки дозволять вам не лише виявити свою креативність, але й добряче заощадити.

Неочікуване застосування у садівництві

Пластикові коробки від цукерок, наприклад такі, як від Ferrero Rocher, можна використати також для пророщення насіння. Такий спосіб їх використання запропонував садівник із Британії Саймон Акеройд. За його словами коробки від цукерок такого типу ідеально підходять для створення парникового ефекту. Тож якщо розмістити в них насіння, можна швидко виростити з нього розсаду.

Достатньо лише зробити крихітний отвір для вентиляції та помістити коробку в тепле місце. А вже через 5-10 днів з-під грунту почнуть з’являтися перші листочки. Таким чином можна вирощувати розсаду овочів, а також мікрозелень.