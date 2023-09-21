Ілону Маску дозволили випустити антени Starlink меншого розміру

SpaceX отримала дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) на випуск двох нових супутникових антен Starlink, включаючи компактнішу портативну модель.

Перша антена, менша за розміром, ніж оригінальна антена Starlink, має розміри 11,4 дюйми на 9,8 дюйми, що робить її більш компактною та портативною. Ця розробка спрямована на забезпечення високошвидкісного широкосмугового зв’язку з низькою затримкою для користувачів, особливо у сільських та віддалених районах.

Друга антена, також схвалена FCC, має покращені характеристики і має розміри приблизно 22,4 на 14,7 дюйма. Обидві антени можуть підтримувати зв’язок із супутниками Starlink першого та другого покоління, проте конкретні деталі, такі як ціна та швидкісні характеристики, поки не розголошуються.

В даний час дозвіл FCC, виданий SpaceX , поширюється на стаціонарне використання цих нових антен Starlink. Проте компанія також подала заявку на отримання дозволу на їх використання на автомобілях, літаках та човнах, але FCC ще не ухвалила рішення.

Хоча SpaceX не повідомила дату випуску нового обладнання, швидке схвалення попереднього обладнання Starlink дозволяє припустити, що воно може з’явитися найближчим часом.