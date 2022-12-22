Doogee V30, S99 і T20 тепер доступні для покупки

До Різдва залишилося лише кілька днів, і Doogee, великий гравець у індустрії міцних телефонів, планує масштабний запуск продуктів. Сьогодні Doogee V30, S99 та T20 офіційно відкриті для покупки якраз до свят. Якщо ви все ще задаєтеся питанням, що подарувати своїм близьким у цей особливий день, дозвольте познайомити вас із цими чудовими продуктами:

Doogee V30: досконалий дизайн, функція eSim, флагманський процесор та потужний акумулятор ємністю 10800 мАг.

Прем’єрна платформа: AliExpress та DoogeeMall

Оригінальна ціна: $399

Ціна глобального запуску (обмежена за часом пропозиція): $279

Період акції: 22-23 грудня

ПРИМІТКА: Знижка діє лише на AliExpress. Завітайте на сайт doogeemall.com, щоб дізнатися про їх знижки.

Після виходу V10 у 2021 році та V20 на початку 2022 року, Doogee V30 є найновішим флагманом з подвійною підтримкою 5G від Doogee. Це перший і зараз єдиний міцний телефон, оснащений функцією eSIM, що робить його єдиним міцним телефоном, що дозволяє легко змінювати SIM-картки в дорозі. Його акумулятор ємністю 10800 мАг – ще одна особливість, яка виділяє його серед конкурентів. Щоб зарядити цей потужний акумулятор, в комплект поставки входить надшвидкий зарядний пристрій потужністю 66 Вт.

Головною особливістю цього надміцного телефону є наявність eSIM, але це ще не все. Цей звір працює на чіпсеті Dimensitty 900 від MediaTek, восьмиядерному процесорі, створеному за 6-нм техпроцесом TMSC. Базова конфігурація пам’яті – 8 ГБ + 256 ГБ. Обидві конфігурації можуть бути розширені до 15 ГБ за рахунок 7 ГБ віртуальної оперативної пам’яті та 2 ТБ за допомогою картки microSD відповідно.

Набір камер на V30 включає основний сенсор 108 МП, камеру нічного бачення 20 МП і ультраширококутну камеру 16 МП. За селфі відповідає 32-Мп сенсор від Sony. На передній панелі телефону більшу частину площі займає 6,58-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Також є 2 фронтальні стереодинаміки по обидва боки телефону. Ці динаміки налаштовані на стандарти Hi-Res для кращої якості звуку.

V30, як і будь-який міцний телефон, має класи захисту IP68 та IP69K. Він також сертифікований за стандартом MIL-STD-819H. Інші його характеристики включають NFC, дводіапазонний GPS L1+L5, скло corning gorilla glass 5 та ОС Android 12.

Doogee S99: найкращий комплект камер для захищених телефонів, основна камера 108 Мп, камера нічного бачення 64 Мп та швидкий процесор

Платформа для прем’єри: AliExpress та DoogeeMall

Оригінальна ціна: $329

Ціна глобального запуску (обмежена за часом пропозиція): $179

Період акції: 22-23 грудня

ПРИМІТКА: Знижка діє лише на AliExpress. Завітайте на сайт doogeemall.com, щоб дізнатися про їх знижки.

Компанія Doogee випустила кілька вражаючих пристроїв серії S, і Doogee S99 позиціонується як один із найкращих. Серед особливостей цієї моделі виділяються основна камера 108 Мп, камера нічного бачення 64 Мп та 32 Мп камера для селфі.

108 Мп камера може робити чудові знімки з високою деталізацією. З іншого боку, 64-Мп камера здатна робити чіткі знімки на відстані 20 м у непроглядній темряві. На передній панелі камера 32 МП робить чудові селфі, які відразу стають придатними для Instagram.

Крім потужної камери, S99 має й інші чудові характеристики, серед яких: потужний акумулятор ємністю 6000 мАч з швидкою зарядкою 33 Вт і бездротовим зарядним пристроєм 15 Вт, 6,3-дюймовий дисплей зі склом corning gorilla glass .

Під капотом потужний восьмиядерний процесор MediaTek G96 у парі із набором пам’яті 8 ГБ + 128 ГБ. Об’єм оперативної пам’яті може досягати 15 ГБ із розширенням віртуальної оперативної пам’яті на 7 ГБ, а сховище може бути розширене до 1 ТБ за допомогою картки microSD.

Інші характеристики включають NFC, захист від вологи за стандартами IP68 та IP69K, сертифікацію MIL-STD-810H, бічне розпізнавання відбитків пальців та навігаційну систему з підтримкою 4 супутників.

Doogee T20: планшет преміум-класу, 10,4-дюймовий дисплей 2K, сертифікований TÜV SÜD з безпеки для очей, і чотири динаміки, налаштовані за технологією Hi-Res

Прем’єрна платформа: AliExpress та DoogeeMall

Оригінальна ціна: $319

Ціна глобального запуску (обмежена за часом пропозиція): $149

Період акції: 22-23 грудня

ПРИМІТКА: Знижка діє лише на AliExpress. Завітайте на сайт doogeemall.com, щоб дізнатися про їх знижки.

T20 – це другий планшет від Doogee цього року. Маючи успіх проданої моделі T10, T20 оснащений деякими цікавими характеристиками.

Починаючи з 10,4-дюймового дисплея з роздільною здатністю 2K. Він також сертифікований за стандартами безпеки для очей TÜV SÜD. На борту є 4 стереодинаміки з алгоритмом smartPA. Потім динаміки налаштовуються на стандарти Hi-Res, щоб ви могли почути кожен удар та ритм так, як він має бути почутий. Краще не буває.

Що стосується базової пам’яті, Doogee T20 – один з небагатьох планшетів, що пропонують 256 ГБ як базову пам’ять. Також є можливість розширення до 1 ТБ за допомогою картки microSD. Об’єм оперативної пам’яті починається з 8 ГБ і може досягати 15 ГБ із 7 ГБ віртуальної оперативної пам’яті.

Планшет працює під керуванням ОС Android 12 OS із коробки та оснащений акумулятором ємністю 8300 мАг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Під капотом октаядерний процесор Unisoc T616, який забезпечує продуктивність з базовою конфігурацією пам’яті 8 ГБ + 256 ГБ. У комплект поставки також входить стілус T20 з чутливістю до тиску 2048 та магнітними штифтами для миттєвого закріплення на клавіатурі.