Яка відеокарта AMD порівнянна з потужністю PS5 Pro вже зараз

PlayStation 5 Pro обіцяє стати значним кроком уперед для ігрової індустрії із заявленою потужністю в 36 терафлопс.

Але яка відеокарта AMD може змагатися з такою потужністю вже зараз? По суті, порівнянними можуть бути моделі серії Radeon RX 7000, що використовують архітектуру RDNA 3.

Ці карти пропонують схожу продуктивність, що робить їх ідеальними кандидатами для порівняння з новою консоллю.

Зокрема, Radeon RX 7900 XT і RX 7900 XTX можуть запропонувати порівнянну продуктивність завдяки своїй кількості терафлопс, яку також оцінюють у районі 35-40.

Ба більше, ці моделі підтримують сучасні технології, такі як трасування променів і змінна швидкість затінення, що робить їх привабливими для гравців, які шукають альтернативу консолям у світі ПК.