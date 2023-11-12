POCO C65 – ідеальний середнячок за менше ніж 5000 гривень

До бюджетних смартфонів у користувачів подвійне ставлення. Ці гаджети були і залишаються неймовірно популярними. Невисока ціна стимулює продаж. Як правило, недорогі телефони купують літнім батькам, дітям або собі як «другий» телефон. Однак, користування «бюджетником» багато хто розглядає як поганий тон, вважаючи, що гідний кращого. Насправді, сучасні бюджетники не так далеко відстають від смартфонів середнього рівня і можуть скласти гідну конкуренцію «середнячкам», випущених минулого сезону.

Недорогий телефон більше не може і не повинен асоціюватися з низькою якістю та низькими характеристиками. Так, безумовно, параметри смартфона-бюджетника будуть нижчими, ніж у топових моделей, але головна відмінність від преміальних гаджетів не в цьому. Гаджети з невисокими цінниками більше відрізняються матеріалами, які дорожчі самі по собі. Крім того, купуючи топовий смартфон, люди привчили себе переплачувати за назву. Великі А-бренди закладають у вартість продуктів не лише ціну комплектуючих та витрати на складання, а й маркетинг.

Тому розумніше не ганятися за примарним ідеалом, а звернути увагу на те, що простіше. Покупець сучасного бюджетного смартфона отримає плюс-мінус ті самі можливості, що покупець новинки, що коштує багато десятків тисяч рублів. Якщо залишити марне бажання «виділитися», то може виявитися, що переплачувати особливо і нема за що, а недорога трубка радуватиме і не принесе розчарувань, тим більше, якщо це POCO C65, вже визнаний найкрутішим смартфоном в ціновій категорії до $100.

POCO C65 – ідеальний середнячок

Якщо ви розглядаєте телефон не тільки як пристрій для прийому та здійснення дзвінків, але і як медіацентр, що відкриває доступ до розваг, POCO C65, безумовно, заслуговує на вашу увагу. Його дисплей з діагоналлю 6,74-дюйма та частотою зміни кадру 90 Гц “заточений” для перегляду різноманітного контенту. На ньому можна дивитися повноцінні фільми, цілком впевненим, що перегляд не вплине на зір.

В екрані смартфона реалізовані передові технології, що помітно знижують навантаження на очі. При цьому вони не вплинули на якість картинки – вона залишилася такою ж яскравою, соковитою та насиченою. Це один із перших телефонів, в екрані якого використано затемнення постійним струмом із програмним рішенням TÜV Low Blue Light та сертифікацією від Flicker-Free. Дисплей залишається надійним – він не вигоряє та не погіршує якість відображення кольорів з часом.

Також знайте, що в цьому «бюджетнику» використаний один з найкращих у своєму сегменті потужний MediaTek Helio G85, здатний працювати з ОЗУ об’ємом до 16 ГБ при активації технології розширення пам’яті. А сховище для розміщення даних і контенту може бути розширене до великого терабайта. Пристрій виділяється швидкою та ефективною роботою у щоденних завданнях, а пропонованого обсягу пам’яті з лишком вистачить для збереження ваших улюблених фотографій, музики, відео та ігор.

Коли люди вибирають телефон, вони звертають увагу на ємність батареї. І правильно роблять! У новому “бюджетному” POCO акумулятор можна вважати сильною стороною, адже його ємність становить солідні 5000 мА * год. Ще найкращою новиною для любителів «висаджувати» батарею в улюблених іграшках або за переглядом відео стала підтримка швидкого заряджання потужністю 18 Вт. Це дозволяє заповнювати ємність АКБ швидко і не відчувати незручностей, пов’язаних із «повільною» зарядкою. Додайте сюди просту та зручну оболонку MIUI 14 та чуйний до дотику бічний датчик відбитків пальців на бічній грані, і ви отримаєте дуже близький до «ідеального» телефон!

Фотографічні можливості цього телефону також вражають. Тут встановлена ​​50-мегапіксельна потрійна камера зі штучним інтелектом. Вона ідеально підходить для створення вражаючих фотографій та відео для покращення всіх ваших постів у соціальних мережах. Особливістю цієї моделі стали 10 плівкових фільтрів. Також є фільтр, що імітує ретро-плівку, що зробить ваші фотографії ще оригінальнішими. Любите знімати селфі? Фронтальна камера має все необхідне для створення неймовірно реалістичних і привабливих фотопортретів.

Фотографії залишаються привабливими навіть, коли зроблені в найкращих умовах освітлення. Інтерфейс користувача камери отримав нове кільце масштабування, щоб плавно збільшувати і зменшувати масштаб для створення ідеальної композиції фотографії. Також впроваджено можливість створення вінтажних фото та додавання водяних знаків на знімки, що виключить плагіат та неприємні моменти, пов’язані з крадіжкою контенту.

Як купити POCO C65 ще дешевше?

Майбутні кілька днів будуть унікальними. Це можна і потрібно використати. Ціни на багато гаджетів будуть не просто невисокими, вони будуть дуже низькими, адже зараз починається наймасштабніший розпродаж року! Шанс “урвати” щось потрібне є у кожного, потрібно лише його використати. І саме зараз один із найкращих, а, можливо, і найкращий, бюджетний смартфон можна купити ще дешевше завдяки участі в акції.

Розпродаж стартував 11 листопада. З цього моменту на POCO C65 починають діяти нові ціни від 104 доларів. Щоб купити цей телефон зі знижкою, потрібно ввести промокод POCO09 для базової конфігурації та POCO19 при покупці його просунутої версії. Вартість телефону зменшиться на 9 та 19 доларів, відповідно.

Умови відбору є простими. Призи отримають 200 покупців із перших 600 замовлень. 10 щасливчикам POCO C65 будуть відправлені абсолютно безкоштовно. Ще 70 користувачів отримають браслети Redmi Band2. А навушники Redmi Buds 3 Lite Earphone стануть приводом почати слухати музику ще для 120 щасливих покупців нового POCO. У вас теж є шанс стати одним із щасливчиків!