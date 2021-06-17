Маленькі хитрощі, які допоможуть прискорити швидкість інтернету на смартфоні

Практично у кожного користувача на смартфоні в 2021 році є мобільний інтернет. Причому в більшості випадків він працює спритно, дозволяючи комфортно серфити мережу, грати і дивитися відео. Однак, не всі знають про лайфхаки, що дозволяють вичавити з підключення максимум. Саме про них і піде мова в даному матеріалі.





Вимкніть фонові додатки

Програми, які потребують для роботи підключення до мережі, забивають канал, знижуючи тим самим швидкість інтернету. Тому, якщо сторінки в браузері вантажаться довго, насамперед позакривайте всі програми, що працюють у фоновому режимі.

Перезавантажте смартфон

Часто на швидкість інтернету впливають фонові процеси, які не можна відрубати вручну. Все це легко лікується простим методом – перезавантаженням апарату.

Використовуйте турбо-режим

У багатьох браузерах є вбудований турбо-режим, що збільшує швидкість завантаження сторінок за рахунок різних алгоритмів. Наприклад, стиснення зображень. Користуйтеся ним, коли сторінки дуже довго прогружаются і результат точно вас здивує.

Встановіть останні оновлення

Розробники не просто так оновлюють смартфони. Багато апдейтів несуть в собі оптимізацію і прискорюють роботу не тільки самого апарату, а й інтернету. Так що, перш ніж дзвонити своєму оператору, щоб поскаржитися на повільне з’єднання з всесвітньою павутиною, спершу встановіть всі доступні для гаджета поновлення, а також упевніться, що користуєтеся останніми версіями програм.

Налаштуйте вибір мережі

Швидкість інтернету залежить від того, до якого типу мережі підключено пристрій. Найвищі показники будуть з LTE. Щоб задати його, перейдіть в меню “Настройок”, там знайдіть розділ “Мобільні мережі”, далі “Режим SIM”. У списку з усіх можливих типів підключення виберіть 4G LTE.



Підійдіть ближче до вікна

Якщо у вас повільний інтернет при знаходженні в квартирі, швидше за все це обумовлено це тим, що зона покриття оператора до вас просто не дістає. Щоб трохи поліпшити ситуацію, підійдіть до вікна. Це напевно прискорить підключення.