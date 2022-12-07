“Україна” стала найпопулярнішим запитом в Google в 2022 році

Пошуковик Google опублікував список найпопулярніших у 2022 році запитів користувачів з усього світу. Статистика доступна у блозі американської компанії.

Зазначається, що найпопулярнішим запитом у світі стала гра Wordle, в якій щодня потрібно вгадувати слова з п’яти літер, а найпопулярнішим запитом з новин — нова інформація про Україну .

У трійку запитів новин увійшли смерть королеви Великобританії Єлизавети II і результати виборів у країнах світу. Трохи менше користувачі цікавилися виграшними комбінаціями в лотереях та віспою мавп.

Найчастіше згадуваною під час пошуку користувачів людиною став Джонні Депп . Друге місце зайняв Уілл Сміт , який ударив коміка Кріса Рока на церемонії вручення «Оскар», а третє — колишня дружина Деппа Ембер Херд. Популярність Деппа та Херд пояснюється скандалами на судових засіданнях за участю Деппа та Херд через їхній шлюборозлучний процес. На четвертому місці розташувався президент Росії Володимир Путін .

Найпопулярнішими серіалами в пошуковій системі Google стали «Ейфорія», «Дім дракона», «Місячний лицар», «Спостерігач» та «Винайдена Ганна». До списку спортсменів, що найчастіше згадуються, увійшли тенісисти Новак Джокович , Рафаель Надаль і Серена Вільямс , а також американський футболіст Манті Тео і сноубордист Шон Уайт .