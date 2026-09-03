Суцільна не завжди забороняє обгін: коли в Україні можна обігнати трактор та іншу техніку

Ситуація добре знайома водіям, які часто їздять міжміськими дорогами: попереду з’являється трактор або інша сільськогосподарська техніка, яка рухається зі швидкістю 20–25 км/год, а посередині дороги тягнеться суцільна лінія. Здавалося б, залишається лише чекати на переривчасту розмітку, проте українські Правила дорожнього руху передбачають важливий виняток.

Йдеться про дорожню розмітку 1.1 — звичайну вузьку суцільну лінію, яка, зокрема, розділяє зустрічні транспортні потоки. За загальним правилом перетинати її заборонено, але ПДР дозволяють зробити це для обгону поодинокого транспортного засобу, якщо він рухається зі швидкістю менше 30 км/год і маневр можна виконати безпечно.

Тобто трактор у такій ситуації дійсно можна обігнати через суцільну. Але саме слово «трактор» тут не є головним.

Важлива швидкість, а не тип транспортного засобу

Правило стосується не лише сільськогосподарської техніки. У ПДР написано про поодинокі транспортні засоби, які рухаються зі швидкістю менше 30 км/год.

Таким транспортом може бути трактор, комбайн, вантажівка, дорожня машина або навіть звичайний автомобіль. Водночас сам факт того, що попереду їде трактор, автоматично не дозволяє перетинати суцільну.

Якщо він рухається, наприклад, зі швидкістю 35 км/год, виняток уже не працює.

Причому формулювання ПДР досить конкретне: швидкість має бути саме меншою за 30 км/год. Тобто 30 км/год — це вже не «менше 30».

Це підтверджують і офіційні екзаменаційні матеріали з ПДР: у тестах окремо розглядається ситуація з трактором та суцільною лінією, де можливість обгону залежить саме від того, чи рухається трактор повільніше 30 км/год.

Подвійну суцільну перетинати не можна

Є ще один принципово важливий нюанс. Виняток стосується лінії 1.1 — одинарної вузької суцільної.

Якщо зустрічні потоки розділяє подвійна суцільна лінія 1.3, перетинати її заборонено. Для обгону транспорту, що рухається повільніше 30 км/год, аналогічного винятку для розмітки 1.3 немає. Українські ПДР прямо розділяють ці ситуації.

Тому перед маневром потрібно дивитися не лише на трактор, а й на саму розмітку.

Схожа ситуація з лінією 1.11, де з одного боку нанесено переривчасту, а з іншого — суцільну. Починати її перетин із боку суцільної не можна; з цього боку дозволене лише завершення вже розпочатого обгону або об’їзду.

Навіть знак «Обгін заборонено» має такий самий виняток

Цікаво, що аналогічне правило діє і для дорожнього знака 3.25 «Обгін заборонено».

За українськими ПДР він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, які рухаються зі швидкістю менше 30 км/год. Тобто сама наявність такого знака не завжди означає, що повільний трактор доведеться супроводжувати до кінця його зони дії.

Втім, це не скасовує інших заборон на обгін.

Не можна починати такий маневр на перехресті, залізничному переїзді та ближче ніж за 100 метрів перед ним, біля пішохідних переходів, у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах, у тунелях та в інших місцях з обмеженою оглядовістю.

Іншими словами, правило «менше 30 км/год» не дає універсального дозволу обганяти там, де цього робити небезпечно.

Перед обгоном усе одно потрібно переконатися в безпеці

ПДР вимагають, щоб перед виїздом на зустрічну смугу водій переконався, що автомобіль позаду вже не почав обгін, транспорт попереду не збирається повертати ліворуч, зустрічна смуга вільна на достатній відстані, а після маневру можна безпечно повернутися на свою смугу.

Для тракторів це особливо важливо. Сільськогосподарська техніка нерідко повертає на польові дороги або безпосередньо в поле, тому перед обгоном варто звертати увагу не лише на покажчик повороту, а й на загальну дорожню ситуацію.

Крім того, ПДР містять окрему вимогу до водіїв повільної та великогабаритної техніки. За межами населених пунктів, якщо дорожня ситуація не дозволяє іншим безпечно здійснити обгін, водій такого транспортного засобу повинен триматися якомога правіше, а за потреби навіть зупинитися на узбіччі, щоб пропустити транспорт, який накопичився позаду.

Отже, в Україні суцільна лінія не завжди означає абсолютну заборону на обгін. Якщо це саме розмітка 1.1, попереду рухається один транспортний засіб зі швидкістю менше 30 км/год, а місце і дорожня ситуація дозволяють безпечно виконати маневр, перетнути суцільну для обгону дозволено.

Але орієнтуватися лише на те, що попереду трактор, не варто: вирішальними є його фактична швидкість, тип розмітки та відсутність інших заборон на обгін.