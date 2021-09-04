Apple залишить в нових iPhone 13 вибір тільки між 128 і 512 ГБ пам’яті

За повідомленнями інсайдерів, на осінній презентації Apple представить версії iPhone 13 і 13 Pro Max з вбудованою пам’яттю в 128 і 512 ГБ, а версія з 256 ГБ зникне з лінійки. Тоді як в молодших моделях все залишиться без змін.





Про можливу зміну варіантів постійної пам’яті пише видання Digit. На думку аналітиків, таким чином Apple хоче забезпечити продажу своїх більш дорогих, преміальних, моделей. При цьому, за повідомленнями Digit, саме варіант в 256 ГБ був найпопулярнішим в старших моделях айфонів, і невідомо, чи є сенс в цих кроках компанії. Правда, якщо інсайдерська інформація підтвердиться.

Як зазначає джерело, подібний крок виробник вже робив, коли прибрав в iPhone 7 версію з 64 ГБ вбудованої пам’яті, запропонувавши покупцям варіанти тільки з 32 і 128 гігабайтами.