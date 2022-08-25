Часть украинцев не может получить свои пенсии: что случилось

Часть украинских пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях, остались без средств к существованию. Из-за действий рашистов в этих регионах не работают ни отделения «Укрпочты», ни банкоматы. То есть у пожилых граждан нет никакой возможности получить свои пенсии.





Об этом рассказала в эфире марафона украинских телеканалов заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак. Из-за неработающих отделений почты, банковских филиалов и банкоматов люди просто физически не могут забрать деньги, которые находятся на их счетах.

Средства таким гражданам Пенсионный фонд начислять не перестал. Так что проблема жителей оккупированных регионов заключается только в способе их получения.

Марчак также сообщила, что украинцам, которые в течение определенного срока не забирают свою пенсию, прекратят начисление средств. Этот срок составляет шесть месяцев.

При этом выплаты за каждым пенсионером будут сохраняться. Как только он снова получит доступ к своему счету и сообщит об этом Пенсионному фонду, сможет снять пенсию за все пропущенные месяцы.

Чиновница подчеркнула, что государство не перестанет заботиться о своих гражданах. Особенно о тех, кто сейчас оказался в затруднительном положении, находится на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Украинцев не оставят без пенсий и социальных выплат, даже если сейчас у них нет возможности их получить.

Что касается пенсионеров, которым удалось выехать из оккупированных городов, они могут свободно получать выплаты в любом городе Украины. Если раньше пенсия старикам поступала на банковскую карту, то средства они могут снять в любом филиале своего банка или в банкомате. В то время как пенсионерам, которые для получения выплат пользовались услугами «Укрпочты», придется обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. После этого они смогут либо получать деньги на почте по новому месту регистрации, либо начнут их начислять на банковскую карту.