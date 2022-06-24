Суцільні біди: яким знакам зодіаку не щаститиме аж до жовтня

Літне сонцестояння, що відбулося 21 червня, стало початком особливого періоду. Цей період буде вкрай складним для трьох знаків зодіакального кола. В житті Скорпіонів, Риб та Овенів почнется затяжна «чорна смуга», яка триватиме аж до 23 жовтня. Їх чекає ціла низка невдач та руйнування усіх планів.





Скорпіон

Проблеми почнуть переслідувати представників знаку ще з кінця червня. Вони можуть провалити серйозне завдання чи упустити важливий контракт, чим значно знизять свій авторитет в очах роботодавця та колег. В результаті Скорпіони почнуть картати себе та сумніватися у власному професіоналізмі.

Астрологи радять уродженцям знаку в наступні кілька місяців бути дуже уважними за кермом та під час виконання звичних побутових справ. Існує ризик травм та нещасних випадків.

Риби

Риби стануть жертвами руйнування власних планів. Проект чи бізнес, який вони саме збиралися розпочати, «не вигорить». Через це представники знаку можуть опинитися у вкрай несприятливому фінансовому становищі і навіть влізти в борги.

Неприємні сюрпризи чекатимуть на Раків і в особистому житті. Вони стануть жертвами пліток, внаслідок чого можуть серйозно посваритися з коханою людиною. Астрологи радять уродженцям знаку не надто довіряти стороннім людям. Тоді у них буде значно менше шансів стати темою для брудних обмовлянь.

Овен

Овени в наступні кілька місяців відчуватимуть певні матеріальні труднощі. Економити доведеться навіть на базових речах та продуктах. Такі фінансові обмеження стануть наслідком проблем на роботі. Овени зазнають професійної невдачі, за що будуть покарані зниженням зарплатні чи навіть звільненням.

Якщо уродженцям знаку таки доведеться шукати нову роботу, варто уважніше приглядатися до запропонованих вакансій. Надто вже високий ризик натрапити на шахрая. Загалом Овенів чекає не найкращий період у житті, під час якого доведеться щодня боротися за усе, що для них є важливим.