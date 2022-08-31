Украинским беженцам в Польше теперь придется менять валюту по другому курсу: что случилось

С 10 сентября Национальный банк Польши приостановит действие программы, по которой украинцы обменивали гривны на злотых. Согласно этой программе для беженцев действовал официальный курс покупки и продажи валют. То есть, Нацбанк на этой операции не зарабатывал ни копейки.





О предстоящем изменении правил обмена валют для украинских мигрантов стало известно только на этой неделе. Программа лояльности действовала с 25 марта и охватывала более 100 филиалов PKO Bank Polski, расположенных по всей территории страны.

За время действия особых условий обмена валют ими воспользовались около 80 тыс. украинских граждан. Итого они обменяли около 681 млн грн.

По наблюдениям Нацбанка Польши, больше всего обменных операций украинцы проводили в начале войны. Наплыв клиентов значительно уменьшился. Очевидно, именно поэтому поляки решили, что сейчас подходящий момент для прекращения действия программы лояльности.

Не последним в списке аргументов стало отсутствие заработка на операциях обмена валют, осуществленных украинцами. Учитывая объемы этих операций, Нацбанк Польши и PKO Bank Polski, используя один и тот же курс, ежедневно теряли немалые суммы комиссии.

Следует также отметить, что по соглашению, заключенному между Украиной и Польшей, все выкупленные польскими банками гривны впоследствии вернутся в НБУ.

Напомним, что в Украине за последний месяц существенно изменились правила обмена валют. В частности, это касается ограничений в работе обменников. Во-первых, валютчиков обязали устанавливать курс, близкий к банковскому. Во-вторых, обменным пунктам теперь нельзя вывешивать табло с курсами валют и рекламировать свои услуги. И последним существенным изменением стало введение нового налога в виде обязательного ежемесячного взноса.

Кроме того, Нацбанк регулярно проверяет, соблюдаются ли обменные пункты установленных правил. За их нарушение обменники сначала получают письменное предупреждение. А если не исправят ситуацию, они могут даже потерять лицензию на деятельность.