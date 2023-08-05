Аналитики шокировали прогнозом доллар до конца года: пора ли бежать в обменники

По данным аналитиков уже к концу этого года курс может достичь отметки 43,9 гривны за доллар. Это максимальное значение. Однако в среднем аналитики ожидают курс на уровне 40,1 гривны за доллар.

В 2024 году ожидается, что средний курс гривны к доллару пересечет отметку в 40 гривен за доллар. Об этом свидетельствует прогноз лидеров украинских и иностранных команд неправительственных экспертов, которые опросил Центр экономической стратегии (сокращенно ЦЭС).

Мы проанализировали информацию от ЦЭС и выделили важнейшие моменты, которые точно будут интересными.

Итак, главные моменты:

Аналитики уверены, что средний курс на следующий год составит 40,1 гривны за доллар.

В то же время минимальная отметка для доллара прогнозируется на уровне 37,9 гривен, максимальная – 43,9 гривны за доллар.

В Центре экономических стратегий отмечают, что прогнозировать макроэкономические показатели крайне сложно из-за чрезвычайных трудностей, вызванных войной. На днях сообщалось, что 69 копеек с каждой украинской гривны — это деньги наших западных партнеров. Таким образом состояние экономики сейчас полностью зависит от поддержки Украины, а также успехов наших защитников на фронте.

Среди опрошенных аналитиков были эксперты ведущих компаний — Concord Capital, Dragon Capital, Oxford Economist и другие.

Стоит отметить, что согласно прогнозу неправительственных организаций в этом году средний курс гривны относительно доллара составит 36,8 гривны за единицу. И пока их прогнозы сбываются. Також НБУ уже имеет стратегию ослабления валютных ограничений, которые ввели в первые дни вторжения российских оккупантов.

В то же время пока экономическая ситуация стабильна, ведь западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Курс доллара остается стабильным, эксперты допускают колебания на одну гривну в обе стороны. При этом реальная ситуация полностью зависит от ВСУ, ведь каждый освобожденный от оккупантов километр усиливает веру партнеров в нашу победу и еще раз доказывает несокрушимость нашего народа.