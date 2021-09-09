Розкрита дата виходу та ціна PlayStation 5 Pro

Sony збирається випустити Pro-версію актуальної ігрової консолі не раніше 2023 року. Терміни виходу розкрив на своєму YouTube -каналів автор популярного відеоблогу Moore’s Law is Dead.





За інформацією автора, корпорація планує представити нову версію ігрової консолі PlayStation 5 не раніше кінця 2023 року. Блогер також розкрив самий пізній термін анонса приставки – кінець 2024 року. Відповідно до попередніх версій консолей Sony приставка отримає назву PlayStation 5 Pro.

Інсайдер зауважив, що новий пристрій отримає той же графічний чіп AMD з 36 обчислювальними блоками, які, однак, будуть працювати з більш високою тактовою частотою. Завдяки новій архітектурі і п’ятинанометровому техпроцесу, девайс буде приблизно на 50 відсотків продуктивніше PS5. Також очікується збільшення частоти кадрів і поліпшення якості зображення в іграх. Консоль буде коштувати дорожче оригінальної приставки.

Так, якщо базова версія PS5 з дисководом доступна на американському ринку за 499 доларів, то PlayStation 5 Pro продаватимуть за 599-699 доларів. На закінчення автор зазначив, що найважливішою особливістю пристрою буде підтримка 8K-розширення. Девайс буде споживати близько 300 ват енергії.

Pro-версія приставки PlayStation 4 була анонсована в листопаді 2016 року – через три роки після виходу базової PS4.