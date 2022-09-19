Коли Україна отримає ATACMS, які можуть бити на 300 км

Тактичні балістичні ракети ATACMS можуть завдавати удару на відстань до 300 км. Їх можна запускати з ракетних систем залпового вогню HIMARS, MLRS. Якщо ракетні системи вже є на озброєнні, то передача ATACMS — це питання часу, яке носить суто політичний характер.





Україна продовжує вести переговори із США щодо їх постачання. Америка поки що відмовляє у цьому запиті. Просувають дві основні ідеї, чому так. Ідея перша: Білий дім впевнений, що це рішення може лише загострити бойові дії з боку Росії.

Ідея друга: ці ракети необхідні Україні для деокупації Донбасу. Тобто землі, які 8 років були окуповані російською владою будуть нарешті звільнені. Сьогодні Пентагон та Конгрес і так повною мірою задовольняють потреби ЗСУ. Українські військові ефективно використовують ту зброю, яку сьогодні мають. В тім це не значить, що цієї зброї не буде.

Велика ймовірність того, що далекобійну високоточну зброю почнуть постачати до кінця поточного року. Про це заявив полковник Віктор Кевлюк. Він співпрацює із Центром оборонних стратегій.

Сьогодні рішення про постачання в Україну ATACMS — це суто політичне рішення, а не технічне. Кевлюк впевнений, що коли запрацює ленд-ліз, а саме у жовтні-листопаді, тоді ЗСУ отримають всю необхідну зброю для звільнення країни.

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що діятиме аналогічно закону під час Другої світової війни. Все що сьогодні постачають з Америки — це військова допомога, яка жодним чином не входить до ленд-лізу. Тому не треба перейматися завчасно.