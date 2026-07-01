Xiaomi представила Redmi K90 Ultra з величезною батареєю та фізичним вентилятором

Xiaomi поповнила лінійку Redmi K90 новою моделлю Redmi K90 Ultra. Смартфон вийшов у Китаї й виглядає як цікава пропозиція для користувачів, яким потрібна висока продуктивність, великий акумулятор і швидкий екран, але без ціни повноцінного флагмана.

Redmi K90 Ultra отримав процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Це вже не найновіший, але все ще дуже потужний чип, якого має вистачити для важких ігор, багатозадачності та роботи з вимогливими застосунками. Залежно від конфігурації смартфон має 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra.

Redmi K90 Ultra (фото: Xiaomi)

Велика батарея і дуже яскравий екран

Однією з головних особливостей моделі стала батарея ємністю 8550 мА·год. За нормального сценарію використання цього має вистачати на кілька днів роботи без підзарядки. Також смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 100 Вт і зворотне заряджання на 22,5 Вт, тобто його можна використовувати як павербанк для інших пристроїв.

Екран теж виглядає доволі переконливо. Redmi K90 Ultra оснащений 6,83-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів і частотою оновлення до 165 Гц. Пікова яскравість заявлена на рівні 9000 ніт, а стандартна — до 3500 ніт.

Камери у смартфона простіші, ніж у топових флагманів. Спереду встановлено 20-мегапіксельний модуль, а ззаду — основна камера на 50 Мп із сенсором формату 1/1,55 дюйма, оптичною стабілізацією та об’єктивом f/1.68. Її доповнює 8-мегапіксельна ультраширококутна камера.

Смартфон отримав активне охолодження

Найцікавіша деталь корпусу — фізичний вентилятор для охолодження. Він захований біля блоку камер, а невеликі отвори видно в нижній частині рамки цього модуля. За даними виробника, така система може знижувати температуру смартфона під час гри приблизно на 10 градусів.

Також Redmi K90 Ultra отримав стереодинаміки, налаштовані за участі Bose, Android 16 з оболонкою HyperOS 3 та захист корпусу за стандартами IP68 і IP69. Це означає високий рівень захисту від пилу, занурення у воду та сильних струменів води.

У Китаї Redmi K90 Ultra доступний у трьох кольорах: сріблястому, чорному та блакитному. Ціни такі:

12/256 ГБ — 2999 юанів, приблизно 19 900 грн ;

— 2999 юанів, приблизно ; 16/256 ГБ — 3199 юанів, приблизно 21 200 грн ;

— 3199 юанів, приблизно ; 12/512 ГБ — 3499 юанів, приблизно 23 200 грн ;

— 3499 юанів, приблизно ; 16/512 ГБ — 3699 юанів, приблизно 24 500 грн.

Ціни в гривнях орієнтовні та не враховують податки, доставку й можливу націнку у разі глобального релізу.

Поки що немає ознак, що Redmi K90 Ultra офіційно з’явиться в Європі. Якщо Xiaomi все ж вирішить вивести цю модель на інші ринки, вона може отримати іншу назву — найімовірніше, у межах бренду Poco.