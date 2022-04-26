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Xiaomi випустила крутий геймпад для Android смартфонів в стилі PlayStation

26.04.2022
1 хвилина на прочитання

26 квітня компанія Xiaomi презентувала чергову новинку. На цей раз нею став бездротовий геймпад GamePad Elite Edition. Аксесуар отримав класичний для техніки бренду мінімалістичний дизайн, корпус білого кольору, а також сумісність із цілим рядом пристроїв, серед яких Android-телефони та ПК.


При створенні геймпаду фірма надихалася маніпулятором від Sony – DualShock, подібність в контурах помітно неозброєним поглядом. При цьому китайці його трохи доопрацювали. Так, новинка має 6-осьовий гіроскоп InvenSense, що нагадує той, яким оснащується джойстик від останньої PlayStation. Він покликаний поліпшити досвід користувача в іграх, а ресурс міцності становить 1 мільйон натискань.

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Xiaomi GamePad Elite Edition

Підключати GamePad Elite Edition можна за допомогою Bluetooth 5.0 або по радіоканалу. Спеціально для другого способу поставляється USB-адаптер. Також власник отримує знімний кронштейн для закріплення телефонів.

Xiaomi запустила краудфандінг на геймпад. Збір коштів розпочнеться 27 квітня. За замовленням новинка обійдеться всього $50, а при вступі в роздріб коштуватиме $61.

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26.04.2022
1 хвилина на прочитання
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