Xiaomi випустила крутий геймпад для Android смартфонів в стилі PlayStation

26 квітня компанія Xiaomi презентувала чергову новинку. На цей раз нею став бездротовий геймпад GamePad Elite Edition. Аксесуар отримав класичний для техніки бренду мінімалістичний дизайн, корпус білого кольору, а також сумісність із цілим рядом пристроїв, серед яких Android-телефони та ПК.





При створенні геймпаду фірма надихалася маніпулятором від Sony – DualShock, подібність в контурах помітно неозброєним поглядом. При цьому китайці його трохи доопрацювали. Так, новинка має 6-осьовий гіроскоп InvenSense, що нагадує той, яким оснащується джойстик від останньої PlayStation. Він покликаний поліпшити досвід користувача в іграх, а ресурс міцності становить 1 мільйон натискань.

Підключати GamePad Elite Edition можна за допомогою Bluetooth 5.0 або по радіоканалу. Спеціально для другого способу поставляється USB-адаптер. Також власник отримує знімний кронштейн для закріплення телефонів.

Xiaomi запустила краудфандінг на геймпад. Збір коштів розпочнеться 27 квітня. За замовленням новинка обійдеться всього $50, а при вступі в роздріб коштуватиме $61.