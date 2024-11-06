OnePlus Ace 5 Pro – найдешевший смартфон на базі Snapdragon 8 Elite

Зараз найдоступніша модель на Qualcomm Snapdragon 8 Elite – це realme GT7 Pro зі стартовим цінником 505 доларів. Очікувана вартість базового OnePlus Ace 5 Pro, за даними ресурсу Gizmochina, складе 465 доларів.

Смартфону приписують 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Тильна камера потрійна, з головним датчиком на 50 Мп, телевіком на 50 Мп і шириком на 8 Мп. Фронтальна камера на 16 Мп. Гаджету приписують ємну батарею на 6300 або 6500 мА*год. Об’єм оперативної пам’яті в топовій конфігурації становитиме 16 ГБ, ємність накопичувача може досягти 1 ТБ.

Прем’єра OnePlus Ace 5 Pro очікується в листопаді або грудні 2024 року. Тоді ж покажуть і базову модель OnePlus Ace 5, який отримає чип Snapdragon 8 Gen 3.