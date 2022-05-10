Названо смартфони, якими користувачі задоволені найбільше

AnTuTu – популярний бенчмарк, де тестується продуктивність смартфонів. Творці програми регулярно випускають списки найпотужніших апаратів, а також добірки дещо іншої тематики. Так, днями вони опублікували черговий топ телефонів, які найбільше задовольняють своїх власників.





Найулюбленішим смартфоном був визнаний флагманський дід Samsung Galaxy Note 20 Ultra, яким задоволені 97.19% користувачів. На другому місці опинився Xiaomi 12X з результатом 94.67%, а замкнув трійку бюджетний Redmi Note 11 Pro+ (94.18%).

Трохи для попадання на призовий п’єдестал забракло Samsung Galaxy S21 Ultra, а на п’ятому місці розташувався Huawei P50 Pro, який в аналогічному рейтингу за березень входив до трійки лідерів.

Також до списку відповідних очікувань апаратів потрапили Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Honor Magic 3 Pro, realme GT, Honor Magic 3 Pro Ultimate та Honor 60 Pro.