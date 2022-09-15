Українцям дозволять реєструвати авто через «Дія», але є одна умова

Днями Кабінет міністрів опублікував постанову, згідно з якою українським автомобілістам дозволять реєструвати авто на порталі онлайн-послуг «Дія». Документ з’явився на сайті уряду у середу 14 вересня. Проте наберуть чинності перелічені в ньому правила лише через три місяці.





Про запровадження в Україні нового способу реєстрації автівок розповів очільник Головного сервісного центру УМВС Микола Рудик. Чиновник зазначив, що не зважаючи на формат реєстрації, транспортні засоби все одно повинні будуть пройти експерте дослідження. Різниця лише в тому, що тепер ця процедура буде проходити як окремий етап реєстрації.

На практиці це виглядатиме так:

машину оглянуть працівники експертної служби та зроблять заключення, необхідне для її внесення до Єдиного державного реєстру. Це заключення буде дісним протягом 10 днів;

машину оглянуть працівники експертної служби та зроблять заключення, необхідне для її внесення до Єдиного державного реєстру. Це заключення буде дісним протягом 10 днів; далі власник зможе обрати один зі способів реєстрації свого автомобіля – офлайн у сервісному центрі МВС або онлайн у «Дія» чи електронному кабінеті водія.

Не зважаючи на те, що процедура експертного дослідження залишилося незмінною, реєстрація авто у «Дія» все одно значно спростить життя українським автомобілістам. Адже всі необхідні для реєстрації документи будуть «підтягуватися» в додаток автоматично із онлайн-реєстрів УМВС.

Варто зазначити, що реєстрація авто – це лише одна з послуг, які українські автомобілісти тепер зможуть отримати онлайн. 10 вересня Кабінет міністрів України прийняв постанову, у якій значно розширив перелік онлайн-послуг для власників транспортних засобів. Зокрема вже через три місяці в «Дія» можна буде записатися на проведення експертної оцінки машини перед реєстрацією та замовити номерні знаки.

Нагадаємо, що в «Дія» нещодавно повернули послугу, яка була надзвичайно популярною до війни. Тепер за допомогою державного додатку знову можна ділитися технічним паспортом на авто. Цим сервісом користуються, коли передають свою машину в користування іншій особі. При цьому у переліку електронних документів громадянина, якому надають доступ до техпаспорту, повинно бути його водійське посвідчення.