Apple погіршила автономність старих iPhone з оновленням до iOS 17

Днями відбувся реліз наступної версії «яблучної» операційної системи iOS 17. Але, крім нових фішок, оновлення принесло з собою декілька нових проблем. Так власники старих моделей iPhone помітили раптове зниження автономності. Розібратися в тому, що відбувається, взявся блогер з YouTube-каналу iAppleBytes.

Він зібрав разом кілька смартфонів бренду – iPhone SE 2 2020 року, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 та iPhone 13 – встановив один і той самий рівень яскравості та запустив на кожному бенчмарку Geekbench, який імітує роботу ресурсомістких додатків. Підсумки вийшли невтішні:

iPhone SE 2 – 3 години 24 хвилини (гірше на 9% в порівнянні з iOS 16);

iPhone XR – 4 години 14 хвилин (гірше на 21%);

iPhone 11 – 5 годин 25 хвилин (гірше на 5%);

iPhone 12 – 5 годин 39 хвилин (гірше на 5%);

iPhone 13 – 6 годин 51 хвилина (гірше на 11%).

З новою версією операційної системи батареї смартфонів сідали набагато швидше, ніж раніше. А деякі моделі показали найгірший результат за всю історію. За інфографікою видно, що найсильніше оновлення позначилося на автономності iPhone 13 та iPhone XR. А ось iPhone 8, iPhone SE (2020) та iPhone 11 постраждали менше за інших.

Блогер зазначив, що проблеми почалися саме на стабільній версії iOS 17, на першій беті нічого подібного не спостерігалося. Ймовірно, що справа у випадковому базі, який Apple має виправити найближчим часом. З того ж графіку видно, що падіння автономності після оновлень на деяких моделях iPhone відбувається не вперше.